ЕС заявил о разногласиях по вопросу признания итогов выборов в России
Представитель: в ЕС нет единой позиции по признанию итогов выборов в России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. В ЕС нет единой позиции по вопросу признания результатов президентских выборов в России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
"Что касается вопроса признания, то у ЕС нет таких полномочий, это относится к компетенции государств-членов", - сказал он.
При этом Стано отметил, что ранее страны ЕС договаривались о "непризнании" результатов выборов в Сирии и Белоруссии, так как позиции стран ЕС по этим вопросам совпадали. "Что касается России, то нет позиции ЕС, которая говорила бы о том, что мы не признаем Владимира Путина легитимным представителем России", - добавил представитель внешнеполитической службы.
Отвечая на вопрос журналистов об участии послов ряда европейских стран в инаугурации российского президента, несмотря на рекомендацию главы евродипломатии Жозепа Борреля воздержаться от участия в церемонии, Стано отметил, что в этом в Брюсселе не видят ничего "экстраординарного". "Речь идет о двусторонних отношениях, страны решают сами", - сказал он, По словам Стано, это "далеко не первый раз, когда ЕС не смог действовать единообразно". "Участие некоторых дипломатов в протокольном мероприятии не является противоречивым и не ставит под сомнение одобренную 27 странами позицию по поддержке Украины", - добавил он, подчеркнув, что "в конце концов, решение по таким вопросам является суверенным делом".
Запад и Киев сделали все для победы Путина
18 марта, 08:00