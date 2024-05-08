https://ria.ru/20240508/vybory-1944646561.html

ЕС заявил о разногласиях по вопросу признания итогов выборов в России

ЕС заявил о разногласиях по вопросу признания итогов выборов в России - РИА Новости, 08.05.2024

ЕС заявил о разногласиях по вопросу признания итогов выборов в России

В ЕС нет единой позиции по вопросу признания результатов президентских выборов в России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:18

2024-05-08T13:18

2024-05-08T13:44

политика

россия

евросоюз

петер стано

владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. В ЕС нет единой позиции по вопросу признания результатов президентских выборов в России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано."Что касается вопроса признания, то у ЕС нет таких полномочий, это относится к компетенции государств-членов", - сказал он.При этом Стано отметил, что ранее страны ЕС договаривались о "непризнании" результатов выборов в Сирии и Белоруссии, так как позиции стран ЕС по этим вопросам совпадали. "Что касается России, то нет позиции ЕС, которая говорила бы о том, что мы не признаем Владимира Путина легитимным представителем России", - добавил представитель внешнеполитической службы.Отвечая на вопрос журналистов об участии послов ряда европейских стран в инаугурации российского президента, несмотря на рекомендацию главы евродипломатии Жозепа Борреля воздержаться от участия в церемонии, Стано отметил, что в этом в Брюсселе не видят ничего "экстраординарного". "Речь идет о двусторонних отношениях, страны решают сами", - сказал он, По словам Стано, это "далеко не первый раз, когда ЕС не смог действовать единообразно". "Участие некоторых дипломатов в протокольном мероприятии не является противоречивым и не ставит под сомнение одобренную 27 странами позицию по поддержке Украины", - добавил он, подчеркнув, что "в конце концов, решение по таким вопросам является суверенным делом".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, евросоюз, петер стано, владимир путин