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ЕС заявил о разногласиях по вопросу признания итогов выборов в России - РИА Новости, 08.05.2024
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13:18 08.05.2024 (обновлено: 13:44 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/vybory-1944646561.html
ЕС заявил о разногласиях по вопросу признания итогов выборов в России
ЕС заявил о разногласиях по вопросу признания итогов выборов в России - РИА Новости, 08.05.2024
ЕС заявил о разногласиях по вопросу признания итогов выборов в России
В ЕС нет единой позиции по вопросу признания результатов президентских выборов в России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:18
2024-05-08T13:44
политика
россия
евросоюз
петер стано
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. В ЕС нет единой позиции по вопросу признания результатов президентских выборов в России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано."Что касается вопроса признания, то у ЕС нет таких полномочий, это относится к компетенции государств-членов", - сказал он.При этом Стано отметил, что ранее страны ЕС договаривались о "непризнании" результатов выборов в Сирии и Белоруссии, так как позиции стран ЕС по этим вопросам совпадали. "Что касается России, то нет позиции ЕС, которая говорила бы о том, что мы не признаем Владимира Путина легитимным представителем России", - добавил представитель внешнеполитической службы.Отвечая на вопрос журналистов об участии послов ряда европейских стран в инаугурации российского президента, несмотря на рекомендацию главы евродипломатии Жозепа Борреля воздержаться от участия в церемонии, Стано отметил, что в этом в Брюсселе не видят ничего "экстраординарного". "Речь идет о двусторонних отношениях, страны решают сами", - сказал он, По словам Стано, это "далеко не первый раз, когда ЕС не смог действовать единообразно". "Участие некоторых дипломатов в протокольном мероприятии не является противоречивым и не ставит под сомнение одобренную 27 странами позицию по поддержке Украины", - добавил он, подчеркнув, что "в конце концов, решение по таким вопросам является суверенным делом".
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политика, россия, евросоюз, петер стано, владимир путин
Политика, Россия, Евросоюз, Петер Стано, Владимир Путин
ЕС заявил о разногласиях по вопросу признания итогов выборов в России

Представитель: в ЕС нет единой позиции по признанию итогов выборов в России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. В ЕС нет единой позиции по вопросу признания результатов президентских выборов в России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
"Что касается вопроса признания, то у ЕС нет таких полномочий, это относится к компетенции государств-членов", - сказал он.
При этом Стано отметил, что ранее страны ЕС договаривались о "непризнании" результатов выборов в Сирии и Белоруссии, так как позиции стран ЕС по этим вопросам совпадали. "Что касается России, то нет позиции ЕС, которая говорила бы о том, что мы не признаем Владимира Путина легитимным представителем России", - добавил представитель внешнеполитической службы.
Отвечая на вопрос журналистов об участии послов ряда европейских стран в инаугурации российского президента, несмотря на рекомендацию главы евродипломатии Жозепа Борреля воздержаться от участия в церемонии, Стано отметил, что в этом в Брюсселе не видят ничего "экстраординарного". "Речь идет о двусторонних отношениях, страны решают сами", - сказал он, По словам Стано, это "далеко не первый раз, когда ЕС не смог действовать единообразно". "Участие некоторых дипломатов в протокольном мероприятии не является противоречивым и не ставит под сомнение одобренную 27 странами позицию по поддержке Украины", - добавил он, подчеркнув, что "в конце концов, решение по таким вопросам является суверенным делом".
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