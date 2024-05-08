https://ria.ru/20240508/vybory-1944579187.html
В Северной Македонии началось голосование на выборах
В Северной Македонии началось голосование на выборах - РИА Новости, 08.05.2024
В Северной Македонии началось голосование на выборах
В Северной Македонии началось голосование во втором туре президентских и на парламентских выборах, правом голоса на президентских обладают 1 814 317 человек, а... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:27
2024-05-08T08:27
2024-05-08T08:27
в мире
северная македония
стево пендаровски
демократическая партия за македонское национальное единство
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БЕЛГРАД, 8 мая – РИА Новости. В Северной Македонии началось голосование во втором туре президентских и на парламентских выборах, правом голоса на президентских обладают 1 814 317 человек, а на парламентских - 1 815 350, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК). Голосование проходит в среду с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на около 3,5 тысячи участках на территории страны. Во вторник македонцы голосовали в посольствах за рубежом, военных частях, тюрьмах, больницах и домах престарелых. Правом голоса обладают в общей сложности чуть более 1,8 миллиона граждан Северной Македонии. Впервые после "пестрой революции" 2016 года, когда к власти в Северной Македонии пришла правящая сейчас партия СДСМ (Социал-демократический союз Македонии), крупнейшая оппозиционная ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство) может победить на президентских и парламентских выборах. Первый тур президентских выборов состоялся 24 апреля. Кандидат от ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова вдвое опередила президента Стево Пендаровски, набрав около 40% голосов против менее 20% у действующего главы государства. Третий результат продемонстрировал кандидат от крупнейшей албанской партии "Демократический союз за интеграцию" (ДУИ), глава МИД Буяр Османи - около 13,5%. С таким преимуществом победа Силяновской-Давковой над Пендаровски во втором туре почти гарантирована, но важную роль сыграет поддержка избирателей из числа этнических албанцев, которых в стране около 25%. Президент республики избирается сроком на пять лет, выполняет в основном представительские функции, а внешнюю и внутреннюю политику определяет правительство во главе с премьер-министром, которое поддерживает правящее большинство в парламенте. Всего на 120 мест в Собрании претендуют кандидаты от 17 партий и блоков, крупнейшими из которых являются СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ, ДУИ и оппозиционная албанская коалиция VLEN. Первые предварительные результаты ожидаются около 21.00 (22.00 мск).
https://ria.ru/20240508/vybory-1944089322.html
https://ria.ru/20240424/severnaya_makedoniya-1941477939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северная македония, стево пендаровски, демократическая партия за македонское национальное единство
В мире, Северная Македония, Стево Пендаровски, Демократическая партия за македонское национальное единство
В Северной Македонии началось голосование на выборах
В Северной Македонии началось голосование во втором туре президентских выборов
БЕЛГРАД, 8 мая – РИА Новости. В Северной Македонии началось голосование во втором туре президентских и на парламентских выборах, правом голоса на президентских обладают 1 814 317 человек, а на парламентских - 1 815 350, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).
Голосование проходит в среду с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на около 3,5 тысячи участках на территории страны. Во вторник македонцы голосовали в посольствах за рубежом, военных частях, тюрьмах, больницах и домах престарелых. Правом голоса обладают в общей сложности чуть более 1,8 миллиона граждан Северной Македонии.
Впервые после "пестрой революции" 2016 года, когда к власти в Северной Македонии пришла правящая сейчас партия СДСМ (Социал-демократический союз Македонии), крупнейшая оппозиционная ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство
) может победить на президентских и парламентских выборах.
Первый тур президентских выборов состоялся 24 апреля. Кандидат от ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова вдвое опередила президента Стево Пендаровски
, набрав около 40% голосов против менее 20% у действующего главы государства. Третий результат продемонстрировал кандидат от крупнейшей албанской партии "Демократический союз за интеграцию" (ДУИ), глава МИД Буяр Османи - около 13,5%.
С таким преимуществом победа Силяновской-Давковой над Пендаровски во втором туре почти гарантирована, но важную роль сыграет поддержка избирателей из числа этнических албанцев, которых в стране около 25%.
Президент республики избирается сроком на пять лет, выполняет в основном представительские функции, а внешнюю и внутреннюю политику определяет правительство во главе с премьер-министром, которое поддерживает правящее большинство в парламенте. Всего на 120 мест в Собрании претендуют кандидаты от 17 партий и блоков, крупнейшими из которых являются СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ, ДУИ и оппозиционная албанская коалиция VLEN. Первые предварительные результаты ожидаются около 21.00 (22.00 мск).