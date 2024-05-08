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Процедура парламентских выборов в Северной Македонии

Процедура парламентских выборов в Северной Македонии - РИА Новости, 08.05.2024

Процедура парламентских выборов в Северной Македонии

В соответствии с Конституцией Северной Македонии (1991), законодательная власть в стране принадлежит собранию (парламенту). РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T00:26

2024-05-08T00:26

2024-05-08T00:26

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В соответствии с Конституцией Северной Македонии (1991), законодательная власть в стране принадлежит собранию (парламенту).Парламент состоит из 120-140 депутатов, которые избираются на всеобщих, прямых и свободных выборах тайным голосованием сроком на четыре года. В настоящее время парламент состоит из 120 членов. Ответственной за проведение выборов является Государственная избирательная комиссия (ГИК).Согласно Избирательному кодексу в парламент избираются от 120 до 123 депутатов. В период выборов территория Республики делится на шесть избирательных округов, в каждом из которых избираются по пропорциональной системе 20 депутатов, еще три члена парламента могут быть избраны по пропорциональной системе в едином избирательном округе, охватывающем Европу, Африку, Северную и Южную Америку, Австралию и Азию. При этом три кандидата, представляющих зарубежных македонских избирателей, могут быть избраны по единому зарубежному избирательному округу при следующих условиях: первый кандидат в депутаты избирается, если он набрал такое же количество голосов избирателей, что и член парламента, набравший наименьшее количество голосов в избирательных округах Северной Македонии на последних парламентских выборах; второй кандидат избирается, если он набрал вдвое больше голосов избирателей, чем член парламента, набравший наименьшее количество голосов на последних парламентских выборах; третий кандидат избирается, если он набрал втрое больше голосов избирателей, чем член парламента, набравший наименьшее количество голосов на последних парламентских выборах. Если ни один кандидат не набрал необходимое число голосов, то ни один депутат не избирается. Выборы представителей парламента проводятся в течение последних 90 дней работы действующего состава или в течение 60 дней со дня его роспуска.Сроки проведения избирательных мероприятий, за исключением сроков проведения избирательной кампании, сокращаются на пять дней при досрочных выборах депутатов.Срок полномочий депутатов может быть продлен только во время военных действий или чрезвычайных ситуаций. Парламент распускается, если более половины от общего числа его представителей голосуют за роспуск.Объявление о выборах должно быть сделано не менее чем за 90 дней и не позднее, чем за 70 дней до дня их проведения.Принимать участие в голосовании и баллотироваться в депутаты могут дееспособные граждане Северной Македонии, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории избирательного округа.Государственная избирательная комиссия составляет списки избирателей. Все граждане, достигшие 18-летнего возраста и проживающие на территории Северной Македонии, зарегистрированы в списке избирателей пожизненно.Граждане с постоянным проживанием в стране и действительным удостоверением личности, временно проживающие за границей, включаются в отдельные списки избирателей. Такие избиратели голосуют на парламентских выборах в представительствах Северной Македония за рубежом, т.е. в консульских учреждениях.Кандидаты могут быть выдвинуты зарегистрированными политическими партиями и коалициями, а также группами избирателей внутри страны или за рубежом. Если кандидата выдвигает группа избирателей, то необходимо собрать не менее 1% подписей зарегистрированных избирателей соответствующего округа. Если кандидата выдвигает группа избирателей из избирательного округа для голосования за рубежом, то необходимо собрать не менее одной тысячи подписей избирателей по этому округу.Списки кандидатов должны быть предоставлены в ГИК не позднее, чем за 35 дней до дня выборов.Списки кандидатов должны быть опубликованы за 23 дня до дня выборов. В списке кандидатов должно быть не менее 40% одного из политически наименее представленных гендеров (полов); на этой основе после каждой пары моногендерных кандидатов списка кандидатов должен был располагаться кандидат другого пола (гендера), при этом в каждой десятке кандидатов должен быть, как минимум, кандидат другого пола. Избирательная кампания начинается за 20 дней до дня выборов и заканчивается за 24 часа до дня голосования. При этом агитационные материалы не могут транслироваться в программах для несовершеннолетних или до начала избирательной кампании.Информационные выпуски во время избирательной кампании подлежат регулированию: 30% новостей должны быть посвящены общенациональным и международным событиям, 30% – правящим партиям, 30% – парламентской оппозиции и 10% – непарламентским партиям и независимым кандидатам.Избирательная кампания может финансироваться за счет денежных пожертвований физических и юридических лиц: для физических лиц он составляет три тысячи евро в македонских денарах, для юридических – 30 тысяч евро в македонских денарах. Пожертвования от иностранных, муниципальных и анонимных источников, а также из государственных, религиозных и благотворительных организаций запрещены. Партии могут финансировать избирательные кампании из своего бюджета, членских взносов, пожертвований и кредитов, предназначенных для избирательных кампаний.При финансировании избирательной кампании политическая партия может потратить не более 110 македонских денаров (около 1,8 евро) на каждого зарегистрированного избирателя в избирательном округе.Для сбора средств политическая партия, коалиция, кандидат от группы избирателей должны открыть расчетный счет с пометкой "для проведения избирательной кампании" и с указанием владельца платежных операций в Северной Македонии. Информацию о счете необходимо сообщить в компетентный орган Евразийского банка развития.Политические партии и коалиции должны представлять в ГИК, Счетную палату, Государственную комиссию по противодействию коррупции два промежуточных финансовых отчета, а также итоговый финансовый отчет на бумажном носителе.Традиционно голосование проводится в день выборов с 7.00 до 19.00.Для получения бюллетеня избиратель предъявляет членам комиссии паспорт гражданина Северной Македонии или другой документ, удостоверяющий личность и наличие регистрации, а также прикладывает указательный палец правой или левой руки к специальному техническому средству для считывания отпечатков пальцев. Если в ходе проверки данных избирателя и считывания отпечатков пальцев в техническом оборудовании установлено, что избиратель ранее голосовал, техническое оборудование сообщает об этом факте. Такой избиратель не будет допущен к голосованию.Избиратель под роспись в списке избирателей получает бюллетень, в кабине для голосования заполняет его, а затем самостоятельно опускает сложенный бюллетень в урну для голосования.Избиратель, который вследствие физических недостатков не может самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, вправе воспользоваться помощью человека, которого он привел с собой на избирательный участок, или другого избирателя, которого ему назначит избирательная комиссия.Избиратель, по уважительной причине не способный проголосовать на избирательном участке, может проголосовать за день до выборов. Для этого он должен проинформировать об этом избирательную комиссию муниципалитета не позднее, чем за семь дней до дня голосования.Избиратели, которые находятся на временной работе за границей или проживают в иностранных государствах, голосуют в консульских представительствах за день до дня проведения выборов.Определение результатов выборов осуществляется с использованием формулы Д'Ондта. В соответствии с этой системой число голосов полученных каждым партийным списком делят последовательно на ряд чисел (1, 2, 3, 4 и т.д.) до цифры, соответствующей числу партийных списков. Потом полученные частные распределяют в порядке убывания. Частное, порядковый номер которого соответствует числу замещаемых по избирательному округу мандатов, является общим делителем. Каждый партийный список получает столько мест, сколько раз общий делитель укладывается в полученном этим списком числе голосов. Избранный парламент выбирает председателя Собрания и одного или более вице-председателей большинством голосов от общего числа депутатов. Срок действия мандата отсчитывается от учредительного собрания парламента, которое должно быть проведено не позднее, чем через 20 дней после проведения выборов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, северная македония, европа, африка, евразийский банк развития, выборы, политика