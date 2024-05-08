https://ria.ru/20240508/vsu-1944645324.html

В Раде уличили ВСУ во вранье о мобилизации

В Раде уличили ВСУ во вранье о мобилизации - РИА Новости, 08.05.2024

В Раде уличили ВСУ во вранье о мобилизации

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу заявил, что мобилизованные в ВСУ не могут выбирать себе подразделение самостоятельно. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:11

2024-05-08T13:11

2024-05-08T13:23

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу заявил, что мобилизованные в ВСУ не могут выбирать себе подразделение самостоятельно. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в декабре сообщал, что мобилизованные граждане Украины смогут выбрать подразделение, в котором будут служить, исходя из своей рабочей специальности. "Говорят, что можно прийти и выбрать, где служить. Это на самом деле вранье, потому что мало случаев, когда этого придерживаются. Я знаю случаи, когда берут на одну должность, а потом переводят на другую. Чтобы обеспечить такой механизм, который декларируется, нужно заранее предусмотреть это в контракте, привлекать, а не мобилизовать, набирать на контрактной основе и вписывать, что ты работаешь там-то. И по твоему согласию, при необходимости, тебя могут перевести куда-то. Тогда это будет предохранитель", - сказал Мазурашу в среду эфире издания "Новости.LIVE". По его словам, в реальности мобилизованному сначала обещают все, что он хочет, а затем отправляют в окоп или на штурм. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.

https://ria.ru/20240402/mobilizatsiya-1937410584.html

https://ria.ru/20231205/ukraina-1913928026.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины