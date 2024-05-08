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Российский командир рассказал о заградотрядах СБУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 08.05.2024 (обновлено: 06:17 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/vsu-1944568993.html
Российский командир рассказал о заградотрядах СБУ на Ореховском направлении
Российский командир рассказал о заградотрядах СБУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 08.05.2024
Российский командир рассказал о заградотрядах СБУ на Ореховском направлении
Мобилизованных военнослужащих Украины на ореховском направлении при попытке отступить расстреливают заградотряды СБУ, рассказал РИА Новости командир батальона... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T06:09
2024-05-08T06:17
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
владимир сальдо
денис пушилин
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
безопасность
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 8 мая - РИА Новости. Мобилизованных военнослужащих Украины на ореховском направлении при попытке отступить расстреливают заградотряды СБУ, рассказал РИА Новости командир батальона "Юг" гвардии майор Мусса Иблаев. "Сзади у них (мобилизованных ВСУ - ред.) стоят СБУшные части. Если они (мобилизованные - ред.) попятятся назад, то к ним будет принята высшая мера наказания - это расстрел, и не только они пострадают, но и их домашние, семьи пострадают. Им проще умереть здесь, от нашего оружия, чем от своих. И еще вдобавок домашним доставят проблемы, поэтому они пытаются что-то сделать и неохотно отступают. У них нет выбора", - сказал собеседник агентства. Также он предоставил видео с разведывательного полета беспилотника на запорожском направлении, на кадрах видно, как российский расчет БЛПА двумя дронами атакует укрытие ВСУ, после чего в блиндаже видны контуженные и раненные при ударе украинские солдаты. На фоне массовых отказов военных ВСУ воевать киевский режим использует заградотряды. В конце декабря РИА Новости публиковало видео расстрела нескольких украинских военнослужащих их же сослуживцами, после того как группа солдат ВСУ покинула свои позиции из-за штурма со стороны российских подразделений. В середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стрельбе заградотрядом по солдатам ВСУ за отказ форсировать Днепр. В начале октября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа.
https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html
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украина, херсонская область , владимир сальдо, денис пушилин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Безопасность
Российский командир рассказал о заградотрядах СБУ на Ореховском направлении

Командир батальона "Юг": мобилизованных ВСУ расстреливают заградотряды СБУ

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 8 мая - РИА Новости. Мобилизованных военнослужащих Украины на ореховском направлении при попытке отступить расстреливают заградотряды СБУ, рассказал РИА Новости командир батальона "Юг" гвардии майор Мусса Иблаев.
"Сзади у них (мобилизованных ВСУ - ред.) стоят СБУшные части. Если они (мобилизованные - ред.) попятятся назад, то к ним будет принята высшая мера наказания - это расстрел, и не только они пострадают, но и их домашние, семьи пострадают. Им проще умереть здесь, от нашего оружия, чем от своих. И еще вдобавок домашним доставят проблемы, поэтому они пытаются что-то сделать и неохотно отступают. У них нет выбора", - сказал собеседник агентства.
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Также он предоставил видео с разведывательного полета беспилотника на запорожском направлении, на кадрах видно, как российский расчет БЛПА двумя дронами атакует укрытие ВСУ, после чего в блиндаже видны контуженные и раненные при ударе украинские солдаты.
На фоне массовых отказов военных ВСУ воевать киевский режим использует заградотряды. В конце декабря РИА Новости публиковало видео расстрела нескольких украинских военнослужащих их же сослуживцами, после того как группа солдат ВСУ покинула свои позиции из-за штурма со стороны российских подразделений. В середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стрельбе заградотрядом по солдатам ВСУ за отказ форсировать Днепр. В начале октября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа.
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