https://ria.ru/20240508/vsu-1944568993.html

Российский командир рассказал о заградотрядах СБУ на Ореховском направлении

Российский командир рассказал о заградотрядах СБУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 08.05.2024

Российский командир рассказал о заградотрядах СБУ на Ореховском направлении

Мобилизованных военнослужащих Украины на ореховском направлении при попытке отступить расстреливают заградотряды СБУ, рассказал РИА Новости командир батальона... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T06:09

2024-05-08T06:09

2024-05-08T06:17

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ТОКМАК (Запорожская обл.), 8 мая - РИА Новости. Мобилизованных военнослужащих Украины на ореховском направлении при попытке отступить расстреливают заградотряды СБУ, рассказал РИА Новости командир батальона "Юг" гвардии майор Мусса Иблаев. "Сзади у них (мобилизованных ВСУ - ред.) стоят СБУшные части. Если они (мобилизованные - ред.) попятятся назад, то к ним будет принята высшая мера наказания - это расстрел, и не только они пострадают, но и их домашние, семьи пострадают. Им проще умереть здесь, от нашего оружия, чем от своих. И еще вдобавок домашним доставят проблемы, поэтому они пытаются что-то сделать и неохотно отступают. У них нет выбора", - сказал собеседник агентства. Также он предоставил видео с разведывательного полета беспилотника на запорожском направлении, на кадрах видно, как российский расчет БЛПА двумя дронами атакует укрытие ВСУ, после чего в блиндаже видны контуженные и раненные при ударе украинские солдаты. На фоне массовых отказов военных ВСУ воевать киевский режим использует заградотряды. В конце декабря РИА Новости публиковало видео расстрела нескольких украинских военнослужащих их же сослуживцами, после того как группа солдат ВСУ покинула свои позиции из-за штурма со стороны российских подразделений. В середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стрельбе заградотрядом по солдатам ВСУ за отказ форсировать Днепр. В начале октября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа.

https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html

https://ria.ru/20240508/ubitye-1944560201.html

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