https://ria.ru/20240508/vstrecha-1944824968.html

Путин на встрече с Пашиняном предложил обсудить весь комплекс отношений

Путин на встрече с Пашиняном предложил обсудить весь комплекс отношений - РИА Новости, 08.05.2024

Путин на встрече с Пашиняном предложил обсудить весь комплекс отношений

Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил обсудить весь комплекс российско-армянских отношений,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T22:37

2024-05-08T22:37

2024-05-08T22:38

в мире

владимир путин

армения

никол пашинян

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россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил обсудить весь комплекс российско-армянских отношений, включая вопросы региональной безопасности."Есть возможность на полях работы ЕАЭС поговорить, конечно, обо всем комплексе наших отношений, в том числе коснуться и вопросов региональной безопасности", - отметил Путин на встрече в Кремле.

https://ria.ru/20240508/peregovory-1944824653.html

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в мире, владимир путин, армения, никол пашинян, евразийский экономический союз, россия