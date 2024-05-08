https://ria.ru/20240508/vorota-1944718237.html

"Ворота русского севера" представит Кировская область на ВДНХ

"Ворота русского севера" представит Кировская область на ВДНХ - РИА Новости, 08.05.2024

"Ворота русского севера" представит Кировская область на ВДНХ

Один из ключевых символов Кирова – "Ворота русского севера" — впервые будет представлен на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:41

2024-05-08T16:41

2024-05-08T16:41

кировская область

кировская область

киров

москва

александр соколов

вднх

выставка-форум "россия"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Один из ключевых символов Кирова – "Ворота русского севера" — впервые будет представлен на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Прототип "Ворот русского севера" украсит клумбу от Кировской области на ВДНХ, где с 21 мая по 8 июля пройдёт фестиваль "Будущее в цветах". Всего на фестивале будут презентованы 89 клумб-экспозиций и уникальные флористические арт-объекты из всех регионов страны. "В центральной части кировской клумбы будет установлена уменьшенная версия "Ворот русского севера" с резными элементами в традициях русского зодчества. Регион соседствует с северными территориями нашей страны и является одним из крупнейших транспортных логистических портов в России", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Кировской области Александр Соколов, "Ворота русского Севера" - это очень точный символ для Кирова. "Кировская область – по сути, первый регион ближнего русского севера. Исторически сложилось, вятская земля открывает путь на север России. Уникальная природа, особая кухня, интересный уклад жизни. У нас есть что предложить и показать", – приводятся в сообщении слова Соколова. Также в год 650-летия Кирова разрабатывается семейный национальный туристический маршрут "Киров – ворота русского севера", который пройдёт через всю Кировскую область с юга на север.

https://ria.ru/20240322/vystavka-1934874169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кировская область, киров, москва, александр соколов, вднх, выставка-форум "россия"