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"Ворота русского севера" представит Кировская область на ВДНХ - РИА Новости, 08.05.2024
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Кировская область
Кировская область
 
16:41 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/vorota-1944718237.html
"Ворота русского севера" представит Кировская область на ВДНХ
"Ворота русского севера" представит Кировская область на ВДНХ - РИА Новости, 08.05.2024
"Ворота русского севера" представит Кировская область на ВДНХ
Один из ключевых символов Кирова – "Ворота русского севера" — впервые будет представлен на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:41
2024-05-08T16:41
кировская область
кировская область
киров
москва
александр соколов
вднх
выставка-форум "россия"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Один из ключевых символов Кирова – "Ворота русского севера" — впервые будет представлен на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Прототип "Ворот русского севера" украсит клумбу от Кировской области на ВДНХ, где с 21 мая по 8 июля пройдёт фестиваль "Будущее в цветах". Всего на фестивале будут презентованы 89 клумб-экспозиций и уникальные флористические арт-объекты из всех регионов страны. "В центральной части кировской клумбы будет установлена уменьшенная версия "Ворот русского севера" с резными элементами в традициях русского зодчества. Регион соседствует с северными территориями нашей страны и является одним из крупнейших транспортных логистических портов в России", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Кировской области Александр Соколов, "Ворота русского Севера" - это очень точный символ для Кирова. "Кировская область – по сути, первый регион ближнего русского севера. Исторически сложилось, вятская земля открывает путь на север России. Уникальная природа, особая кухня, интересный уклад жизни. У нас есть что предложить и показать", – приводятся в сообщении слова Соколова. Также в год 650-летия Кирова разрабатывается семейный национальный туристический маршрут "Киров – ворота русского севера", который пройдёт через всю Кировскую область с юга на север.
https://ria.ru/20240322/vystavka-1934874169.html
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кировская область, киров, москва, александр соколов, вднх, выставка-форум "россия"
Кировская область, Кировская область, Киров, Москва, Александр Соколов, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"

"Ворота русского севера" представит Кировская область на ВДНХ

© Фото : правительство Кировской области"Ворота русского севера" представит Кировская область на ВДНХ
Ворота русского севера представит Кировская область на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : правительство Кировской области
"Ворота русского севера" представит Кировская область на ВДНХ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Один из ключевых символов Кирова – "Ворота русского севера" — впервые будет представлен на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Прототип "Ворот русского севера" украсит клумбу от Кировской области на ВДНХ, где с 21 мая по 8 июля пройдёт фестиваль "Будущее в цветах". Всего на фестивале будут презентованы 89 клумб-экспозиций и уникальные флористические арт-объекты из всех регионов страны.
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"В центральной части кировской клумбы будет установлена уменьшенная версия "Ворот русского севера" с резными элементами в традициях русского зодчества. Регион соседствует с северными территориями нашей страны и является одним из крупнейших транспортных логистических портов в России", - говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Кировской области Александр Соколов, "Ворота русского Севера" - это очень точный символ для Кирова.
"Кировская область – по сути, первый регион ближнего русского севера. Исторически сложилось, вятская земля открывает путь на север России. Уникальная природа, особая кухня, интересный уклад жизни. У нас есть что предложить и показать", – приводятся в сообщении слова Соколова.
Также в год 650-летия Кирова разрабатывается семейный национальный туристический маршрут "Киров – ворота русского севера", который пройдёт через всю Кировскую область с юга на север.
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Кировская областьКировская областьКировМоскваАлександр СоколовВДНХВыставка-форум "Россия"
 
 
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