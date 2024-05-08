https://ria.ru/20240508/vizy-1944700153.html

Великобритания вводит новые ограничения на получение виз россиянами

Великобритания вводит новые ограничения на получение виз россиянами - РИА Новости, 08.05.2024

Великобритания вводит новые ограничения на получение виз россиянами

Великобритания вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами, заявил в среду глава МВД этой страны Джеймс Клеверли. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:42

2024-05-08T15:42

2024-05-08T15:42

в мире

великобритания

джеймс клеверли

санкции

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Великобритания вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами, заявил в среду глава МВД этой страны Джеймс Клеверли. "Мы вводим новые ограничения на дипломатические визы для россиян, в том числе вводим ограничения на срок пребывания российских дипломатов в Великобритании", - сказал он на слушаниях в палате общин. Трансляция его выступления велась на сайте парламента.

https://ria.ru/20240508/sanktsii-1944692899.html

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Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, джеймс клеверли, санкции, санкции в отношении россии, россия