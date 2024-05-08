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Великобритания вводит новые ограничения на получение виз россиянами - РИА Новости, 08.05.2024
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15:42 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/vizy-1944700153.html
Великобритания вводит новые ограничения на получение виз россиянами
Великобритания вводит новые ограничения на получение виз россиянами - РИА Новости, 08.05.2024
Великобритания вводит новые ограничения на получение виз россиянами
Великобритания вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами, заявил в среду глава МВД этой страны Джеймс Клеверли. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:42
2024-05-08T15:42
в мире
великобритания
джеймс клеверли
санкции
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Великобритания вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами, заявил в среду глава МВД этой страны Джеймс Клеверли. "Мы вводим новые ограничения на дипломатические визы для россиян, в том числе вводим ограничения на срок пребывания российских дипломатов в Великобритании", - сказал он на слушаниях в палате общин. Трансляция его выступления велась на сайте парламента.
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В мире, Великобритания, Джеймс Клеверли, Санкции, Санкции в отношении России, Россия
Великобритания вводит новые ограничения на получение виз россиянами

МВД Британии ввело новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Великобритания вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами, заявил в среду глава МВД этой страны Джеймс Клеверли.
"Мы вводим новые ограничения на дипломатические визы для россиян, в том числе вводим ограничения на срок пребывания российских дипломатов в Великобритании", - сказал он на слушаниях в палате общин.
Трансляция его выступления велась на сайте парламента.
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