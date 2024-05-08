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Великобритания вводит новые ограничения на получение виз россиянами
Великобритания вводит новые ограничения на получение виз россиянами - РИА Новости, 08.05.2024
Великобритания вводит новые ограничения на получение виз россиянами
Великобритания вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами, заявил в среду глава МВД этой страны Джеймс Клеверли. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:42
2024-05-08T15:42
2024-05-08T15:42
в мире
великобритания
джеймс клеверли
санкции
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Великобритания вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами, заявил в среду глава МВД этой страны Джеймс Клеверли. "Мы вводим новые ограничения на дипломатические визы для россиян, в том числе вводим ограничения на срок пребывания российских дипломатов в Великобритании", - сказал он на слушаниях в палате общин. Трансляция его выступления велась на сайте парламента.
https://ria.ru/20240508/sanktsii-1944692899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Великобритания вводит новые ограничения на получение виз россиянами
МВД Британии ввело новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами