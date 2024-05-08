https://ria.ru/20240508/vilnyus-1944823028.html
В Вильнюсе рассказали о панике среди жителей из-за комендантского часа
В Вильнюсе рассказали о панике среди жителей из-за комендантского часа - РИА Новости, 08.05.2024
В Вильнюсе рассказали о панике среди жителей из-за комендантского часа
Комендантский час и военные на улицах Вильнюса вызвали панику у жителей, заявил мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас, его слова приводит портал LRT. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T22:19
2024-05-08T22:19
2024-05-08T23:36
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Комендантский час и военные на улицах Вильнюса вызвали панику у жителей, заявил мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас, его слова приводит портал LRT.В ночь со вторника на среду в крупнейших городах Литвы — Вильнюсе и Каунасе — впервые ввели комендантский час во время учений НАТО."Было выпущено сообщение, что с 22:00 вводится комендантский час. Люди, конечно, увидели военных с оружием и не обладали всей информацией. Было много звонков в полицию, Всеобщий центр помощи — спрашивали, что происходит. На самом деле, был зафиксирован определенный момент паники", — пояснил Бенкунскас.По его словам, изначально был план предупредить население по мобильной связи, но Национальный центр по управлению кризисами выступил против, заявив, что это вызовет панику. Тем не менее она все равно возникла из-за недостаточного информирования граждан, заключил мэр.
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в мире, вильнюс, литва, каунас, нато
В мире, Вильнюс, Литва, Каунас, НАТО
В Вильнюсе рассказали о панике среди жителей из-за комендантского часа
Мэр Бенкунскас: комендантский час в Вильнюсе вызвал панику у жителей
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Комендантский час и военные на улицах Вильнюса вызвали панику у жителей, заявил мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас, его слова
приводит портал LRT.
В ночь со вторника на среду в крупнейших городах Литвы
— Вильнюсе и Каунасе
— впервые ввели комендантский час во время учений НАТО
.
"Было выпущено сообщение, что с 22:00 вводится комендантский час. Люди, конечно, увидели военных с оружием и не обладали всей информацией. Было много звонков в полицию, Всеобщий центр помощи — спрашивали, что происходит. На самом деле, был зафиксирован определенный момент паники", — пояснил Бенкунскас.
По его словам, изначально был план предупредить население по мобильной связи, но Национальный центр по управлению кризисами выступил против, заявив, что это вызовет панику. Тем не менее она все равно возникла из-за недостаточного информирования граждан, заключил мэр.