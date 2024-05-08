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В Ростовской области молодежь поздравляет ветеранов с Днем Победы

В Ростовской области молодежь поздравляет ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2024

В Ростовской области молодежь поздравляет ветеранов с Днем Победы

Молодежь всех муниципальных образований Ростовской области проводит акции в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и поздравляет ветеранов,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:17

2024-05-08T20:17

2024-05-08T20:17

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая — РИА Новости. Молодежь всех муниципальных образований Ростовской области проводит акции в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и поздравляет ветеранов, сообщает правительство региона. Так, активисты ростовского регионального общественного движения "Волонтеры Победы" торжественно поздравили участников и ветеранов войны, среди них - Клавдия Сисюкина, бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей. Ребята организовали концерт, спели любимые песни военных лет, выразили слова благодарности и поздравили с Днем Победы. Ранее Сисюкина выступала очевидцем в заседании по делу о признании геноцида мирного населения со стороны нацистов в годы Великой Отечественной. В том числе благодаря ее свидетельским показаниям суд признал геноцидом преступления, совершенные нацистами и их пособниками. "В наших сердцах жива память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Мы говорим спасибо ветеранам и участникам войны за то, что живем в великой, гордой и независимой стране. Мы передаем истинную историю нашему молодому поколению", - сказал председатель комитета по молодежной политике области Александр Никиточкин. Он уточнил, что на территории региона проходит почти два десятка различных форматов мероприятий, посвященных 79-й годовщине Великой Победы. Основные форматы - это уроки мужества, диалоги с героями, праздничные концерты. Самое активное участие в патриотических мероприятиях принимает молодежь. Продолжаются акции "Георгиевская лента", "Окна Победы", "Южный десант" и многие другие. Представители движения "Волонтеры Победы" проводят субботники в мемориальных комплексах и на местах боевых захоронений. Жители муниципальных образований пишут ветеранам войны и бойцам спецоперации "Письма Победы" с теплыми пожеланиями. В образовательных организациях Ростовской области проходят уроки памяти. Начали работу "Фронтовые бригады" - артисты, музыкальные и танцевальные коллективы приезжают к домам ветеранов войны и проводят праздничные концерты. Именно здесь зазвучат классика военных лет, стихи, романсы и песни о сослуживцах, подвигах и Великой Победе весной 1945 года. В День Победы телебашня Ростове-на-Дону озарится праздничными огнями. Филиал российской телевизионной и радиовещательной сети включит тематическую архитектурно-художественную подсветку. На башне появятся изображения флага России, георгиевской ленты и салюта.

https://ria.ru/20240505/vystavka-1944017974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, ростов-на-дону, россия, волонтеры победы, день победы, день победы — 2024, великая отечественная война (1941-1945)