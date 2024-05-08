https://ria.ru/20240508/veterany-1944803200.html
В Ростовской области молодежь поздравляет ветеранов с Днем Победы
В Ростовской области молодежь поздравляет ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2024
В Ростовской области молодежь поздравляет ветеранов с Днем Победы
Молодежь всех муниципальных образований Ростовской области проводит акции в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и поздравляет ветеранов,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:17
2024-05-08T20:17
2024-05-08T20:17
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день победы — 2024
великая отечественная война (1941-1945)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая — РИА Новости. Молодежь всех муниципальных образований Ростовской области проводит акции в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и поздравляет ветеранов, сообщает правительство региона. Так, активисты ростовского регионального общественного движения "Волонтеры Победы" торжественно поздравили участников и ветеранов войны, среди них - Клавдия Сисюкина, бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей. Ребята организовали концерт, спели любимые песни военных лет, выразили слова благодарности и поздравили с Днем Победы. Ранее Сисюкина выступала очевидцем в заседании по делу о признании геноцида мирного населения со стороны нацистов в годы Великой Отечественной. В том числе благодаря ее свидетельским показаниям суд признал геноцидом преступления, совершенные нацистами и их пособниками. "В наших сердцах жива память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Мы говорим спасибо ветеранам и участникам войны за то, что живем в великой, гордой и независимой стране. Мы передаем истинную историю нашему молодому поколению", - сказал председатель комитета по молодежной политике области Александр Никиточкин. Он уточнил, что на территории региона проходит почти два десятка различных форматов мероприятий, посвященных 79-й годовщине Великой Победы. Основные форматы - это уроки мужества, диалоги с героями, праздничные концерты. Самое активное участие в патриотических мероприятиях принимает молодежь. Продолжаются акции "Георгиевская лента", "Окна Победы", "Южный десант" и многие другие. Представители движения "Волонтеры Победы" проводят субботники в мемориальных комплексах и на местах боевых захоронений. Жители муниципальных образований пишут ветеранам войны и бойцам спецоперации "Письма Победы" с теплыми пожеланиями. В образовательных организациях Ростовской области проходят уроки памяти. Начали работу "Фронтовые бригады" - артисты, музыкальные и танцевальные коллективы приезжают к домам ветеранов войны и проводят праздничные концерты. Именно здесь зазвучат классика военных лет, стихи, романсы и песни о сослуживцах, подвигах и Великой Победе весной 1945 года. В День Победы телебашня Ростове-на-Дону озарится праздничными огнями. Филиал российской телевизионной и радиовещательной сети включит тематическую архитектурно-художественную подсветку. На башне появятся изображения флага России, георгиевской ленты и салюта.
https://ria.ru/20240505/vystavka-1944017974.html
https://ria.ru/20231023/pamyatnik-1904756435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, ростов-на-дону, россия, волонтеры победы, день победы, день победы — 2024, великая отечественная война (1941-1945)
Ростовская область , Ростовская область, Ростов-на-Дону, Россия, Волонтеры Победы, День Победы, День Победы — 2024, Великая Отечественная война (1941-1945)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая — РИА Новости. Молодежь всех муниципальных образований Ростовской области проводит акции в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и поздравляет ветеранов, сообщает правительство региона.
Так, активисты ростовского регионального общественного движения "Волонтеры Победы
" торжественно поздравили участников и ветеранов войны, среди них - Клавдия Сисюкина, бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей. Ребята организовали концерт, спели любимые песни военных лет, выразили слова благодарности и поздравили с Днем Победы.
Ранее Сисюкина выступала очевидцем в заседании по делу о признании геноцида мирного населения со стороны нацистов в годы Великой Отечественной. В том числе благодаря ее свидетельским показаниям суд признал геноцидом преступления, совершенные нацистами и их пособниками.
«
"В наших сердцах жива память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Мы говорим спасибо ветеранам и участникам войны за то, что живем в великой, гордой и независимой стране. Мы передаем истинную историю нашему молодому поколению", - сказал председатель комитета по молодежной политике области Александр Никиточкин. Он уточнил, что на территории региона проходит почти два десятка различных форматов мероприятий, посвященных 79-й годовщине Великой Победы. Основные форматы - это уроки мужества, диалоги с героями, праздничные концерты. Самое активное участие в патриотических мероприятиях принимает молодежь.
Продолжаются акции "Георгиевская лента", "Окна Победы", "Южный десант" и многие другие. Представители движения "Волонтеры Победы" проводят субботники в мемориальных комплексах и на местах боевых захоронений. Жители муниципальных образований пишут ветеранам войны и бойцам спецоперации "Письма Победы" с теплыми пожеланиями. В образовательных организациях Ростовской области проходят уроки памяти.
Начали работу "Фронтовые бригады" - артисты, музыкальные и танцевальные коллективы приезжают к домам ветеранов войны и проводят праздничные концерты. Именно здесь зазвучат классика военных лет, стихи, романсы и песни о сослуживцах, подвигах и Великой Победе весной 1945 года.
В День Победы телебашня Ростове-на-Дону
озарится праздничными огнями. Филиал российской телевизионной и радиовещательной сети включит тематическую архитектурно-художественную подсветку. На башне появятся изображения флага России
, георгиевской ленты и салюта.