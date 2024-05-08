https://ria.ru/20240508/veterany-1944730716.html
Посол России в Германии вручил поздравления Путина ветеранам в Дрездене
Посол России в Германии вручил поздравления Путина ветеранам в Дрездене - РИА Новости, 08.05.2024
Посол России в Германии вручил поздравления Путина ветеранам в Дрездене
Посол России в Германии Сергей Нечаев вручил в среду в Дрездене личные поздравления президента РФ Владимира Путина ветеранам Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:52
2024-05-08T16:52
2024-05-08T16:52
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев вручил в среду в Дрездене личные поздравления президента РФ Владимира Путина ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории ФРГ, говорится в заявлении посольства в Telegram-канале российской дипмиссии. "В рамках траурно-торжественных мероприятий в г. Дрездене 8 мая 2024 года посол России в Германии С. Ю. Нечаев вручил группе ветеранов, проживающих в ФРГ, личные поздравления президента Российской Федерации В. В. Путина в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. С. Ю. Нечаев поблагодарил ветеранов за их подвиг и верность историческим традициям, отметил важность передачи памяти о событиях тех лет последующим поколениям и пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни", - отмечается в публикации. Кроме того, посол посетил выставку фотографий известного советского фотографа Евгения Халдея в Немецко-Русском институте культуры в Дрездене.
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Германия, Россия, Дрезден, Сергей Нечаев (дипломат), Владимир Путин, Евгений Халдей, День Победы, День Победы — 2024, Посольство России в Германии, В мире
Посол России в Германии вручил поздравления Путина ветеранам в Дрездене
Посол России в ФРГ Нечаев вручил личные поздравления Путина ветеранам в Дрездене