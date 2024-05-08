Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о доле расчетов в нацвалютах в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/valyuty-1944744017.html
Путин рассказал о доле расчетов в нацвалютах в ЕАЭС
Путин рассказал о доле расчетов в нацвалютах в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Путин рассказал о доле расчетов в нацвалютах в ЕАЭС
Более 90% расчетов в ЕАЭС производятся уже в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита ЕАЭС в Москве. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:19
2024-05-08T17:19
экономика
россия
москва
владимир путин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944741882_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_473d80bc7af99c17c14269f07a1d8e5f.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 90% расчетов в ЕАЭС производятся уже в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита ЕАЭС в Москве. "Товарооборот с третьими странами вырос на 60%, с 579 до 923 миллиардов долларов, а объём взаимной торговли вырос почти в два раза - с 45 до 89 миллиардов долларов. Причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах", - сказал Путин. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
https://ria.ru/20240508/eaes-1944739603.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944741882_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_d3c95453b9e093f59160e80a13d61f17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин рассказал о доле расчетов в нацвалютах в ЕАЭС

Путин: более 90% расчетов в ЕАЭС производятся в национальных валютах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 90% расчетов в ЕАЭС производятся уже в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита ЕАЭС в Москве.
"Товарооборот с третьими странами вырос на 60%, с 579 до 923 миллиардов долларов, а объём взаимной торговли вырос почти в два раза - с 45 до 89 миллиардов долларов. Причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах", - сказал Путин.
Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Путин сообщил о росте совокупного ВВП стран ЕАЭС за десять лет
Вчера, 17:07
 
ЭкономикаРоссияМоскваВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала