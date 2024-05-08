https://ria.ru/20240508/valyuty-1944744017.html
Путин рассказал о доле расчетов в нацвалютах в ЕАЭС
Путин рассказал о доле расчетов в нацвалютах в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Путин рассказал о доле расчетов в нацвалютах в ЕАЭС
Более 90% расчетов в ЕАЭС производятся уже в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита ЕАЭС в Москве. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:19
2024-05-08T17:19
2024-05-08T17:19
экономика
россия
москва
владимир путин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944741882_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_473d80bc7af99c17c14269f07a1d8e5f.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 90% расчетов в ЕАЭС производятся уже в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита ЕАЭС в Москве. "Товарооборот с третьими странами вырос на 60%, с 579 до 923 миллиардов долларов, а объём взаимной торговли вырос почти в два раза - с 45 до 89 миллиардов долларов. Причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах", - сказал Путин. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
https://ria.ru/20240508/eaes-1944739603.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944741882_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_d3c95453b9e093f59160e80a13d61f17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин рассказал о доле расчетов в нацвалютах в ЕАЭС
Путин: более 90% расчетов в ЕАЭС производятся в национальных валютах