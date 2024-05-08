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Путин рассказал о доле расчетов в нацвалютах в ЕАЭС

Путин рассказал о доле расчетов в нацвалютах в ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Путин рассказал о доле расчетов в нацвалютах в ЕАЭС

Более 90% расчетов в ЕАЭС производятся уже в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита ЕАЭС в Москве. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:19

2024-05-08T17:19

2024-05-08T17:19

экономика

россия

москва

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 90% расчетов в ЕАЭС производятся уже в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита ЕАЭС в Москве. "Товарооборот с третьими странами вырос на 60%, с 579 до 923 миллиардов долларов, а объём взаимной торговли вырос почти в два раза - с 45 до 89 миллиардов долларов. Причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах", - сказал Путин. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.

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экономика, россия, москва, владимир путин, евразийский экономический союз