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Узбекистан заинтересован в расширении партнерства с ЕАЭС, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 08.05.2024
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20:37 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/uzbekistan-1944809142.html
Узбекистан заинтересован в расширении партнерства с ЕАЭС, заявил Мирзиеев
Узбекистан заинтересован в расширении партнерства с ЕАЭС, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 08.05.2024
Узбекистан заинтересован в расширении партнерства с ЕАЭС, заявил Мирзиеев
Узбекистану интересно расширение партнерства с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Ташкент готов к устранению барьеров в торговле со странами союза, заявил РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:37
2024-05-08T20:37
узбекистан
ташкент
россия
шавкат мирзиеев
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Узбекистану интересно расширение партнерства с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Ташкент готов к устранению барьеров в торговле со странами союза, заявил президент Шавкат Мирзиёев. "В целом за три года сотрудничества Узбекистана со странами ЕАЭС в статусе наблюдателя на 60% выросли объемы взаимовыгодного товарооборота, прежде всего, за счет увеличения поставок промышленной продукции. Одновременно повышается доля расчетов в национальных валютах. Запущены свыше одной тысячи предприятий и проектов", - сказал Мирзиёев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Он также подтвердил готовность Узбекистана ко взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС. "Узбекистан заинтересован в расширении практического партнерства и более активном участии в реализации многосторонних проектов отраслевого взаимодействия в рамках стратегических направлений развития ЕАЭС... Подтверждаем готовность к взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС", - добавил президент Узбекистана. Мирзиёев предложил подготовить новый план совместных мероприятий Узбекистана и Евразийской экономической комиссии на среднесрочную перспективу. ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза. Узбекистан является страной-наблюдателем ЕАЭС.
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узбекистан, ташкент, россия, шавкат мирзиеев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, в мире
Узбекистан, Ташкент, Россия, Шавкат Мирзиеев, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, В мире
Узбекистан заинтересован в расширении партнерства с ЕАЭС, заявил Мирзиеев

Мирзиеев: Узбекистан готов к устранению барьеров в торговле со странами ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
 Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Узбекистану интересно расширение партнерства с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Ташкент готов к устранению барьеров в торговле со странами союза, заявил президент Шавкат Мирзиёев.
"В целом за три года сотрудничества Узбекистана со странами ЕАЭС в статусе наблюдателя на 60% выросли объемы взаимовыгодного товарооборота, прежде всего, за счет увеличения поставок промышленной продукции. Одновременно повышается доля расчетов в национальных валютах. Запущены свыше одной тысячи предприятий и проектов", - сказал Мирзиёев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
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Он также подтвердил готовность Узбекистана ко взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС.
"Узбекистан заинтересован в расширении практического партнерства и более активном участии в реализации многосторонних проектов отраслевого взаимодействия в рамках стратегических направлений развития ЕАЭС... Подтверждаем готовность к взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС", - добавил президент Узбекистана.
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Мирзиёев предложил подготовить новый план совместных мероприятий Узбекистана и Евразийской экономической комиссии на среднесрочную перспективу.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
Узбекистан является страной-наблюдателем ЕАЭС.
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