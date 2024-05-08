https://ria.ru/20240508/uzbekistan-1944809142.html

Узбекистан заинтересован в расширении партнерства с ЕАЭС, заявил Мирзиеев

Узбекистан заинтересован в расширении партнерства с ЕАЭС, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 08.05.2024

Узбекистан заинтересован в расширении партнерства с ЕАЭС, заявил Мирзиеев

Узбекистану интересно расширение партнерства с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Ташкент готов к устранению барьеров в торговле со странами союза, заявил РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:37

2024-05-08T20:37

2024-05-08T20:37

узбекистан

ташкент

россия

шавкат мирзиеев

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944775285_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_7246fc290a01c3bd3b9116136560e8a6.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Узбекистану интересно расширение партнерства с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Ташкент готов к устранению барьеров в торговле со странами союза, заявил президент Шавкат Мирзиёев. "В целом за три года сотрудничества Узбекистана со странами ЕАЭС в статусе наблюдателя на 60% выросли объемы взаимовыгодного товарооборота, прежде всего, за счет увеличения поставок промышленной продукции. Одновременно повышается доля расчетов в национальных валютах. Запущены свыше одной тысячи предприятий и проектов", - сказал Мирзиёев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Он также подтвердил готовность Узбекистана ко взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС. "Узбекистан заинтересован в расширении практического партнерства и более активном участии в реализации многосторонних проектов отраслевого взаимодействия в рамках стратегических направлений развития ЕАЭС... Подтверждаем готовность к взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС", - добавил президент Узбекистана. Мирзиёев предложил подготовить новый план совместных мероприятий Узбекистана и Евразийской экономической комиссии на среднесрочную перспективу. ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза. Узбекистан является страной-наблюдателем ЕАЭС.

https://ria.ru/20240508/soyuz-1944781129.html

https://ria.ru/20240508/lukashenko-1944801583.html

https://ria.ru/20240508/eaes-1944771449.html

узбекистан

ташкент

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

узбекистан, ташкент, россия, шавкат мирзиеев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, в мире