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В Дагестане уволилась учительница, избившая школьницу указкой - РИА Новости, 08.05.2024
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01:04 08.05.2024
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В Дагестане уволилась учительница, избившая школьницу указкой
В Дагестане уволилась учительница, избившая школьницу указкой - РИА Новости, 08.05.2024
В Дагестане уволилась учительница, избившая школьницу указкой
Пожилая учительница из Дербентского района Дагестана, которая подозревается в избиении школьницы, уволилась из учебного заведения по собственному желанию,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T01:04
2024-05-08T01:04
происшествия
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 8 мая - РИА Новости. Пожилая учительница из Дербентского района Дагестана, которая подозревается в избиении школьницы, уволилась из учебного заведения по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации. Ранее в социальных сетях появилась информация, что учительница школы в поселке Белиджи Дербентского района на уроке избивала семиклассницу указкой, пока та не сломалась. Старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова накануне сообщила РИА Новости, что против учительницы, применившей насилие к школьнице, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. "Учительница уволилась по собственному желанию на следующий день. Ей 64 года, она серьезно болеет, давно хотела уйти, но в связи с отсутствием другого учителя руководство школы не отпускало ее. Она преподавала английский язык, характеризуется положительно, ранее никаких конфликтных ситуаций у нее не было", - рассказал собеседник агентства. Пострадавшая школьница, по его словам, учится плохо, педагоги жалуются на ее поведение. Родители девочки в разводе, отец находится в местах лишения свободы, школьница с младшим братом живут с бабушкой и дедушкой. Что касается указки, собеседник отметил, что она ранее уже была сломана и перетянута скотчем.
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происшествия, россия, республика дагестан
Происшествия, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане уволилась учительница, избившая школьницу указкой

В Дагестане уволилась пожилая учительница, избившая семиклассницу указкой

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Дербент
Вид на Дербент - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на Дербент. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 8 мая - РИА Новости. Пожилая учительница из Дербентского района Дагестана, которая подозревается в избиении школьницы, уволилась из учебного заведения по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что учительница школы в поселке Белиджи Дербентского района на уроке избивала семиклассницу указкой, пока та не сломалась. Старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова накануне сообщила РИА Новости, что против учительницы, применившей насилие к школьнице, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
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"Учительница уволилась по собственному желанию на следующий день. Ей 64 года, она серьезно болеет, давно хотела уйти, но в связи с отсутствием другого учителя руководство школы не отпускало ее. Она преподавала английский язык, характеризуется положительно, ранее никаких конфликтных ситуаций у нее не было", - рассказал собеседник агентства.
Пострадавшая школьница, по его словам, учится плохо, педагоги жалуются на ее поведение. Родители девочки в разводе, отец находится в местах лишения свободы, школьница с младшим братом живут с бабушкой и дедушкой.
Что касается указки, собеседник отметил, что она ранее уже была сломана и перетянута скотчем.
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