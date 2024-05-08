https://ria.ru/20240508/uvolnenie-1944555412.html

В Дагестане уволилась учительница, избившая школьницу указкой

В Дагестане уволилась учительница, избившая школьницу указкой - РИА Новости, 08.05.2024

В Дагестане уволилась учительница, избившая школьницу указкой

Пожилая учительница из Дербентского района Дагестана, которая подозревается в избиении школьницы, уволилась из учебного заведения по собственному желанию,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T01:04

2024-05-08T01:04

2024-05-08T01:04

происшествия

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 8 мая - РИА Новости. Пожилая учительница из Дербентского района Дагестана, которая подозревается в избиении школьницы, уволилась из учебного заведения по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации. Ранее в социальных сетях появилась информация, что учительница школы в поселке Белиджи Дербентского района на уроке избивала семиклассницу указкой, пока та не сломалась. Старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова накануне сообщила РИА Новости, что против учительницы, применившей насилие к школьнице, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. "Учительница уволилась по собственному желанию на следующий день. Ей 64 года, она серьезно болеет, давно хотела уйти, но в связи с отсутствием другого учителя руководство школы не отпускало ее. Она преподавала английский язык, характеризуется положительно, ранее никаких конфликтных ситуаций у нее не было", - рассказал собеседник агентства. Пострадавшая школьница, по его словам, учится плохо, педагоги жалуются на ее поведение. Родители девочки в разводе, отец находится в местах лишения свободы, школьница с младшим братом живут с бабушкой и дедушкой. Что касается указки, собеседник отметил, что она ранее уже была сломана и перетянута скотчем.

https://ria.ru/20240503/travlya-1943741593.html

https://ria.ru/20240426/prigovor-1942611463.html

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происшествия, россия, республика дагестан