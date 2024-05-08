Глава Euroclear предостерегла от конфискации российских активов
Глава Euroclear Валери Урбен: конфискация активов России откроет ящик Пандоры
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Конфискация замороженных в Евросоюзе активов России имела бы крайне негативные последствия для европейской финансовой системы и спровоцировала бы уход крупных международных инвесторов, заявила новая глава расположенной в Бельгии одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийскому изданию Echo.
"Это вопрос юридической безопасности. Подобное решение имело бы крайне негативные последствия не только для Euroclear, но и для наших финансовых рынков в целом. Если наши клиенты почувствуют, что правила более не соблюдаются и их активы могут быть конфискованы, то это откроет ящик Пандоры. Это может привести к тому, что крупные международные инвесторы отвернутся от Европы", - сказала Урбен.
Несмотря на призывы конфисковать активы России в ЕС, в настоящее время в практической плоскости обсуждается лишь вопрос использования доходов от этих активов.
В феврале этого года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановив учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению.
Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. Первые операции с российскими деньгами на военную помощь Украины Еврокомиссия запланировала уже на лето.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Изначально в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".