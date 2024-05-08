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Глава Euroclear предостерегла от конфискации российских активов - РИА Новости, 08.05.2024
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03:11 08.05.2024 (обновлено: 03:30 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/urben-1944562413.html
Глава Euroclear предостерегла от конфискации российских активов
Глава Euroclear предостерегла от конфискации российских активов - РИА Новости, 08.05.2024
Глава Euroclear предостерегла от конфискации российских активов
Конфискация замороженных в Евросоюзе активов России имела бы крайне негативные последствия для европейской финансовой системы и спровоцировала бы уход крупных... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T03:11
2024-05-08T03:30
россия
украина
киев
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
euroclear
совет евросоюза
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Конфискация замороженных в Евросоюзе активов России имела бы крайне негативные последствия для европейской финансовой системы и спровоцировала бы уход крупных международных инвесторов, заявила новая глава расположенной в Бельгии одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийскому изданию Echo. "Это вопрос юридической безопасности. Подобное решение имело бы крайне негативные последствия не только для Euroclear, но и для наших финансовых рынков в целом. Если наши клиенты почувствуют, что правила более не соблюдаются и их активы могут быть конфискованы, то это откроет ящик Пандоры. Это может привести к тому, что крупные международные инвесторы отвернутся от Европы", - сказала Урбен. Несмотря на призывы конфисковать активы России в ЕС, в настоящее время в практической плоскости обсуждается лишь вопрос использования доходов от этих активов. В феврале этого года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановив учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению. Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. Первые операции с российскими деньгами на военную помощь Украины Еврокомиссия запланировала уже на лето. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Изначально в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240508/aktivy-1944559157.html
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россия, украина, киев, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, euroclear, совет евросоюза, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз, Euroclear, Совет Евросоюза, Санкции в отношении России, В мире
Глава Euroclear предостерегла от конфискации российских активов

Глава Euroclear Валери Урбен: конфискация активов России откроет ящик Пандоры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Конфискация замороженных в Евросоюзе активов России имела бы крайне негативные последствия для европейской финансовой системы и спровоцировала бы уход крупных международных инвесторов, заявила новая глава расположенной в Бельгии одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийскому изданию Echo.
"Это вопрос юридической безопасности. Подобное решение имело бы крайне негативные последствия не только для Euroclear, но и для наших финансовых рынков в целом. Если наши клиенты почувствуют, что правила более не соблюдаются и их активы могут быть конфискованы, то это откроет ящик Пандоры. Это может привести к тому, что крупные международные инвесторы отвернутся от Европы", - сказала Урбен.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
СМИ раскрыли, сколько принесли замороженные в Euroclear российские активы
02:28
Несмотря на призывы конфисковать активы России в ЕС, в настоящее время в практической плоскости обсуждается лишь вопрос использования доходов от этих активов.
В феврале этого года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановив учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению.
Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. Первые операции с российскими деньгами на военную помощь Украины Еврокомиссия запланировала уже на лето.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Изначально в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Флаги России - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate
27 апреля, 19:09
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Где заморожены активы Центробанка России
7 марта, 20:14
Инфографика
Где заморожены активы Центробанка РоссииПосмотреть
 
РоссияУкраинаКиевЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзEuroclearСовет ЕвросоюзаСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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