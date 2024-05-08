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Британия хочет потеснить Россию в сфере производства урана HALEU - РИА Новости, 08.05.2024
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14:23 08.05.2024 (обновлено: 15:10 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/uran-1944667848.html
Британия хочет потеснить Россию в сфере производства урана HALEU
Британия хочет потеснить Россию в сфере производства урана HALEU - РИА Новости, 08.05.2024
Британия хочет потеснить Россию в сфере производства урана HALEU
Великобритания построит первый в Европе завод по производству урана повышенного обогащения (HALEU), чтобы потеснить Россию с позиции единственного в мире... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:23
2024-05-08T15:10
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Великобритания построит первый в Европе завод по производству урана повышенного обогащения (HALEU), чтобы потеснить Россию с позиции единственного в мире производителя такого вида ядерно-топливного сырья на продажу, сообщило в среду министерство энергетической безопасности и климатической нейтральности. Ранее британские власти сообщили о намерении вложить более 300 миллионов фунтов в собственное производство топлива на основе HALEU для ядерных реакторов нового поколения. Таким образом Британия надеется вытеснить Россию с мирового рынка, поскольку РФ является единственной страной, производящей этот материал на экспорт. "Великобритания построит первый в Европе высокотехнологичный завод по (производству – ред.) ядерного топлива, чтобы вытеснить... Россию с глобального рынка", - говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном на сайте британского правительства. Речь идёт о новом предприятии по обогащению урана, на строительство которого правительство выделит европейскому консорциуму Urenco 196 миллионов фунтов стерлингов, сообщило министерство. Это финансирования является частью объявленного ранее пакета на 300 миллионов фунтов, сама Urenco также вложит средства в строительство объекта, уточнили в ведомстве. Предприятие будет расположено в графстве Чешир на северо-западе Англии, к 2031 году оно сможет производить до 10 тонн HALEU в год, говорится в пресс-релизе. Таким образом, по заявлению британских властей, Великобритания станет "первой европейской страной, которая будет производить передовое ядерное топливо". Оно будет не только использоваться на АЭС в самой Британии, но и идти на экспорт за границу, говорится в заявлении. Отмечается, что это является "частью правительственного плана вытеснить (президента РФ Владимира – ред.) Путина с глобального энергетического рынка и снизить счета на энергию". Производство такого уранового топлива должно "положить конец господству России, как единственного коммерческого производителя HALEU", а также обеспечить независимость других стран от российского экспорта, заявили в британском минэнерго. В последние десятилетия атомная энергетика в Великобритании находилась в упадке. Так, в 2016 году впервые за 20 лет началось строительство новой АЭС Hinkley Point C. На фоне усиливающегося энергетического кризиса власти Британии ранее объявили о планах построить семь атомных электростанций к 2050 году в рамках усилий по развитию собственных источников электроэнергии. В ноябре 2022 года правительство Великобритании подтвердило, что выделит 700 миллионов фунтов стерлингов на строительство АЭС Sizewell C. Проект, основным владельцем которого является французская компания EDF, предусматривает, что новая АЭС будет способна генерировать достаточно низкоуглеродной электроэнергии для обеспечения 6 миллионов домохозяйств. При этом зарубежные эксперты скептически оценивают перспективы создания на Западе мощностей по выпуску HALEU. Они отмечали, что производители обогащенного урана не стремятся вкладывать средства в организацию обогащения до уровня HALEU, пока им не гарантируют достаточные объемы заказов. В свою очередь, перспективные реакторы до сих пор расцениваются многими заказчиками как "бумажные"; соответственно, у заказчиков нет большого желания контрактовать объемы HALEU. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что российская атомная отрасль продолжит развитие и за счет своих передовых разработок не даст вытеснить себя с мирового атомного рынка теми, кто использует для этого политические рычаги.
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россия, великобритания, европа, в мире
Россия, Великобритания, Европа, В мире
Британия хочет потеснить Россию в сфере производства урана HALEU

Британия хочет построить завод по выпуску урана HALEU, чтобы потеснить Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлажок на машине посла Великобритании в России
Флажок на машине посла Великобритании в России - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флажок на машине посла Великобритании в России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Великобритания построит первый в Европе завод по производству урана повышенного обогащения (HALEU), чтобы потеснить Россию с позиции единственного в мире производителя такого вида ядерно-топливного сырья на продажу, сообщило в среду министерство энергетической безопасности и климатической нейтральности.
Ранее британские власти сообщили о намерении вложить более 300 миллионов фунтов в собственное производство топлива на основе HALEU для ядерных реакторов нового поколения. Таким образом Британия надеется вытеснить Россию с мирового рынка, поскольку РФ является единственной страной, производящей этот материал на экспорт.
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"Великобритания построит первый в Европе высокотехнологичный завод по (производству – ред.) ядерного топлива, чтобы вытеснить... Россию с глобального рынка", - говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном на сайте британского правительства.
Речь идёт о новом предприятии по обогащению урана, на строительство которого правительство выделит европейскому консорциуму Urenco 196 миллионов фунтов стерлингов, сообщило министерство. Это финансирования является частью объявленного ранее пакета на 300 миллионов фунтов, сама Urenco также вложит средства в строительство объекта, уточнили в ведомстве.
Предприятие будет расположено в графстве Чешир на северо-западе Англии, к 2031 году оно сможет производить до 10 тонн HALEU в год, говорится в пресс-релизе.
Таким образом, по заявлению британских властей, Великобритания станет "первой европейской страной, которая будет производить передовое ядерное топливо". Оно будет не только использоваться на АЭС в самой Британии, но и идти на экспорт за границу, говорится в заявлении.
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Отмечается, что это является "частью правительственного плана вытеснить (президента РФ Владимира – ред.) Путина с глобального энергетического рынка и снизить счета на энергию". Производство такого уранового топлива должно "положить конец господству России, как единственного коммерческого производителя HALEU", а также обеспечить независимость других стран от российского экспорта, заявили в британском минэнерго.
В последние десятилетия атомная энергетика в Великобритании находилась в упадке. Так, в 2016 году впервые за 20 лет началось строительство новой АЭС Hinkley Point C. На фоне усиливающегося энергетического кризиса власти Британии ранее объявили о планах построить семь атомных электростанций к 2050 году в рамках усилий по развитию собственных источников электроэнергии. В ноябре 2022 года правительство Великобритании подтвердило, что выделит 700 миллионов фунтов стерлингов на строительство АЭС Sizewell C. Проект, основным владельцем которого является французская компания EDF, предусматривает, что новая АЭС будет способна генерировать достаточно низкоуглеродной электроэнергии для обеспечения 6 миллионов домохозяйств.
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При этом зарубежные эксперты скептически оценивают перспективы создания на Западе мощностей по выпуску HALEU. Они отмечали, что производители обогащенного урана не стремятся вкладывать средства в организацию обогащения до уровня HALEU, пока им не гарантируют достаточные объемы заказов. В свою очередь, перспективные реакторы до сих пор расцениваются многими заказчиками как "бумажные"; соответственно, у заказчиков нет большого желания контрактовать объемы HALEU.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что российская атомная отрасль продолжит развитие и за счет своих передовых разработок не даст вытеснить себя с мирового атомного рынка теми, кто использует для этого политические рычаги.
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