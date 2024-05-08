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Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения
Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения - РИА Новости, 08.05.2024
Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения
Более восемьсот объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине, страна потеряла до восьми гигаватт энергогенерации, заявил премьер-министр страны... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:15
2024-05-08T18:15
2024-05-08T18:15
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более восемьсот объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине, страна потеряла до восьми гигаватт энергогенерации, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Ранее в среду "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. "Уничтожено или повреждено более восьмисот объектов теплоснабжения. Мы потеряли до восьми гигаватт энергогенерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля. Как утверждает Шмыгаль, на восстановление поврежденных объектов потребуется миллиард долларов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
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в мире, украина, денис шмыгаль, герман галущенко, укрэнерго
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Герман Галущенко, Укрэнерго
Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения
Шмыгаль: на ремонт 800 объектов теплоснабжения понадобятся миллиарды долларов
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Более восемьсот объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине, страна потеряла до восьми гигаватт энергогенерации, заявил премьер-министр
страны Денис Шмыгаль.
Ранее в среду "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме.
"Уничтожено или повреждено более восьмисот объектов теплоснабжения. Мы потеряли до восьми гигаватт энергогенерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.
Как утверждает Шмыгаль, на восстановление поврежденных объектов потребуется миллиард долларов.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.