https://ria.ru/20240508/ukraine-1944765246.html

Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения

Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения - РИА Новости, 08.05.2024

Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения

Более восемьсот объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине, страна потеряла до восьми гигаватт энергогенерации, заявил премьер-министр страны... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:15

2024-05-08T18:15

2024-05-08T18:15

в мире

украина

денис шмыгаль

герман галущенко

укрэнерго

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более восемьсот объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине, страна потеряла до восьми гигаватт энергогенерации, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Ранее в среду "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. "Уничтожено или повреждено более восьмисот объектов теплоснабжения. Мы потеряли до восьми гигаватт энергогенерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля. Как утверждает Шмыгаль, на восстановление поврежденных объектов потребуется миллиард долларов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.

https://ria.ru/20240505/energetika-1943981918.html

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в мире, украина, денис шмыгаль, герман галущенко, укрэнерго