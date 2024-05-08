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"Убить его": в США назвали имя человека, чья смерть спасет Украину - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 08.05.2024 (обновлено: 23:43 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944818974.html
"Убить его": в США назвали имя человека, чья смерть спасет Украину
"Убить его": в США назвали имя человека, чья смерть спасет Украину - РИА Новости, 08.05.2024
"Убить его": в США назвали имя человека, чья смерть спасет Украину
Единственный способ спасти то, что останется от Украины, заключается в физической ликвидации Владимира Зеленского, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T21:46
2024-05-08T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Единственный способ спасти то, что останется от Украины, заключается в физической ликвидации Владимира Зеленского, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.Эксперт выразил мнение, что российские военные могут устранить Зеленского после 20 мая, когда официально закончится его президентский срок. По словам Джонсона, только он мешает началу переговорного процесса."Россия может устранить Зеленского, чтобы убрать его с дороги и начать переговоры. Это единственное, что может спасти хоть какие-то остатки Украины на данный момент", — отметил аналитик.Джонсон добавил, что после истечения срока полномочий и потери Зеленским своего официального статуса вероятность его выживания будет крайне мала.Ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. По его словам, переговоры могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции. На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей.
https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944806365.html
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в мире, украина, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Убить его": в США назвали имя человека, чья смерть спасет Украину

Экс-аналитик ЦРУ: только смерть Зеленского может спасти Украину

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Единственный способ спасти то, что останется от Украины, заключается в физической ликвидации Владимира Зеленского, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Эксперт выразил мнение, что российские военные могут устранить Зеленского после 20 мая, когда официально закончится его президентский срок. По словам Джонсона, только он мешает началу переговорного процесса.
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"Россия может устранить Зеленского, чтобы убрать его с дороги и начать переговоры. Это единственное, что может спасти хоть какие-то остатки Украины на данный момент", — отметил аналитик.
Джонсон добавил, что после истечения срока полномочий и потери Зеленским своего официального статуса вероятность его выживания будет крайне мала.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. По его словам, переговоры могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции. На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей.
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