https://ria.ru/20240508/ukraina-1944818974.html

"Убить его": в США назвали имя человека, чья смерть спасет Украину

"Убить его": в США назвали имя человека, чья смерть спасет Украину - РИА Новости, 08.05.2024

"Убить его": в США назвали имя человека, чья смерть спасет Украину

Единственный способ спасти то, что останется от Украины, заключается в физической ликвидации Владимира Зеленского, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T21:46

2024-05-08T21:46

2024-05-08T23:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Единственный способ спасти то, что останется от Украины, заключается в физической ликвидации Владимира Зеленского, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.Эксперт выразил мнение, что российские военные могут устранить Зеленского после 20 мая, когда официально закончится его президентский срок. По словам Джонсона, только он мешает началу переговорного процесса."Россия может устранить Зеленского, чтобы убрать его с дороги и начать переговоры. Это единственное, что может спасти хоть какие-то остатки Украины на данный момент", — отметил аналитик.Джонсон добавил, что после истечения срока полномочий и потери Зеленским своего официального статуса вероятность его выживания будет крайне мала.Ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. По его словам, переговоры могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции. На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия будет продолжать спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей.

https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944806365.html

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в мире, украина, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру)