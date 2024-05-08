https://ria.ru/20240508/ukraina-1944770221.html

Пентагон боится высоких издержек в случае победы России на Украине

Пентагон боится высоких издержек в случае победы России на Украине - РИА Новости, 08.05.2024

Пентагон боится высоких издержек в случае победы России на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что победа России в украинском конфликте приведет к немыслимо высоким издержкам для США, поскольку, по его мнению, Москва... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:36

2024-05-08T18:36

2024-05-08T18:36

специальная военная операция на украине

россия

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ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что победа России в украинском конфликте приведет к немыслимо высоким издержкам для США, поскольку, по его мнению, Москва может не "остановиться на Украине", хотя в Кремле неоднократно заявляли, что никому не угрожают. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. "Нет веских оснований полагать, что воодушевленный Путин остановится на Украине, это может означать немыслимо высокие издержки для Соединенных Штатов", - заявил Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США. По его мнению, цена нынешней поддержки Украины со стороны Вашингтона остается намного ниже, чем "цена отречения" от Киева. "Речь идет не только о выживании Украины, но также и о безопасности Америки", - добавил шеф Пентагона. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html

https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, в мире