Рейтинг@Mail.ru
Пентагон боится высоких издержек в случае победы России на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944770221.html
Пентагон боится высоких издержек в случае победы России на Украине
Пентагон боится высоких издержек в случае победы России на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
Пентагон боится высоких издержек в случае победы России на Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что победа России в украинском конфликте приведет к немыслимо высоким издержкам для США, поскольку, по его мнению, Москва... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:36
2024-05-08T18:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
ллойд остин
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866848252_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9037973b6b3beac0782ccfae215a6f50.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что победа России в украинском конфликте приведет к немыслимо высоким издержкам для США, поскольку, по его мнению, Москва может не "остановиться на Украине", хотя в Кремле неоднократно заявляли, что никому не угрожают. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. "Нет веских оснований полагать, что воодушевленный Путин остановится на Украине, это может означать немыслимо высокие издержки для Соединенных Штатов", - заявил Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США. По его мнению, цена нынешней поддержки Украины со стороны Вашингтона остается намного ниже, чем "цена отречения" от Киева. "Речь идет не только о выживании Украины, но также и о безопасности Америки", - добавил шеф Пентагона. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html
https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866848252_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_13d65a240e4abea9d20d865a4b383a74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США, В мире
Пентагон боится высоких издержек в случае победы России на Украине

Остин: победа России на Украине приведет к немыслимо высоким издержкам для США

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что победа России в украинском конфликте приведет к немыслимо высоким издержкам для США, поскольку, по его мнению, Москва может не "остановиться на Украине", хотя в Кремле неоднократно заявляли, что никому не угрожают.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Запад в смятении: Россия знает, как спасти весь мир
Вчера, 08:00
"Нет веских оснований полагать, что воодушевленный Путин остановится на Украине, это может означать немыслимо высокие издержки для Соединенных Штатов", - заявил Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США. По его мнению, цена нынешней поддержки Украины со стороны Вашингтона остается намного ниже, чем "цена отречения" от Киева.
"Речь идет не только о выживании Украины, но также и о безопасности Америки", - добавил шеф Пентагона.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Старый "Сокол" F-16 попал к русским как кур в ощип
4 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала