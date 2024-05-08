Рейтинг@Mail.ru
"Это перелом". Ситуация на Украине вызвала панику во Франции - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944750866.html
"Это перелом". Ситуация на Украине вызвала панику во Франции
"Это перелом". Ситуация на Украине вызвала панику во Франции - РИА Новости, 08.05.2024
"Это перелом". Ситуация на Украине вызвала панику во Франции
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал выйти из Североатлантического альянса из-за риска отправки войск на Украину. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:33
2024-05-08T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
дэвид кэмерон
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942916775_0:144:3135:1907_1920x0_80_0_0_d5ad5793ebccfc07a7a2b1c4aa0b45bc.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал выйти из Североатлантического альянса из-за риска отправки войск на Украину."Благодаря тому, что Макрон каждое четвертое утро грозился отправить войска на Украину, ему поверили на слово, и слухи раздуваются! &lt;…&gt; Куда мы идем?! Срочно нужно выходить из НАТО и защищать Мир!" — написал он.По словам политика, это происходит в то время, когда НАТО все сильнее загорается этой идей. Так, Польша также заговорила о возможности отправки своих солдат, добавил Филиппо."Великобритания объявила, что Украина имеет право наносить удары по России своим оружием, это перелом!" — резюмировал он.На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских представителей.
https://ria.ru/20240508/kiev-1944676090.html
https://ria.ru/20240508/putin-1944720802.html
https://ria.ru/20240508/nato-1944706546.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942916775_380:0:3109:2047_1920x0_80_0_0_2d442b225383d96efc0fb54e906198b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, дэвид кэмерон, патриот, нато, флориан филиппо, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Дэвид Кэмерон, Патриот, НАТО, Флориан Филиппо, Россия
"Это перелом". Ситуация на Украине вызвала панику во Франции

Филиппо призвал выйти из НАТО из-за разговоров об отправке войск на Украину

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал выйти из Североатлантического альянса из-за риска отправки войск на Украину.
"Благодаря тому, что Макрон каждое четвертое утро грозился отправить войска на Украину, ему поверили на слово, и слухи раздуваются! <…> Куда мы идем?! Срочно нужно выходить из НАТО и защищать Мир!" — написал он.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Хорошие новости для России и Украины. В США раскрыли, что произошло в Киеве
Вчера, 14:44
По словам политика, это происходит в то время, когда НАТО все сильнее загорается этой идей. Так, Польша также заговорила о возможности отправки своих солдат, добавил Филиппо.
"Великобритания объявила, что Украина имеет право наносить удары по России своим оружием, это перелом!" — резюмировал он.
На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Во многих столицах. Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ
Вчера, 16:35
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских представителей.
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Полное безумие. В США пришли в ужас из-за плана НАТО на Украине
Вчера, 15:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныДэвид КэмеронПатриотНАТОФлориан ФилиппоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала