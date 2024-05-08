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"Это перелом". Ситуация на Украине вызвала панику во Франции
"Это перелом". Ситуация на Украине вызвала панику во Франции - РИА Новости, 08.05.2024
"Это перелом". Ситуация на Украине вызвала панику во Франции
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал выйти из Североатлантического альянса из-за риска отправки войск на Украину. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:33
2024-05-08T17:33
2024-05-08T17:33
специальная военная операция на украине
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дэвид кэмерон
патриот
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал выйти из Североатлантического альянса из-за риска отправки войск на Украину."Благодаря тому, что Макрон каждое четвертое утро грозился отправить войска на Украину, ему поверили на слово, и слухи раздуваются! <…> Куда мы идем?! Срочно нужно выходить из НАТО и защищать Мир!" — написал он.По словам политика, это происходит в то время, когда НАТО все сильнее загорается этой идей. Так, Польша также заговорила о возможности отправки своих солдат, добавил Филиппо."Великобритания объявила, что Украина имеет право наносить удары по России своим оружием, это перелом!" — резюмировал он.На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских представителей.
https://ria.ru/20240508/kiev-1944676090.html
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"Это перелом". Ситуация на Украине вызвала панику во Франции
Филиппо призвал выйти из НАТО из-за разговоров об отправке войск на Украину