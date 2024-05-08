https://ria.ru/20240508/ukraina-1944709481.html

МВД разъяснило условия пребывания украинцев в России

МВД разъяснило условия пребывания украинцев в России - РИА Новости, 08.05.2024

МВД разъяснило условия пребывания украинцев в России

Граждане Украины могут находиться в России без ограничения срока пребывания после прохождения дактилоскопии, фотографирования и медосвидетельствования, следует... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:06

2024-05-08T16:06

2024-05-08T17:34

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украина

донецкая народная республика

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Граждане Украины могут находиться в России без ограничения срока пребывания после прохождения дактилоскопии, фотографирования и медосвидетельствования, следует из указа Владимира Путина № 281, его положения разъясняются на сайте МВД."Для граждан Украины и лиц, состоявших в гражданстве Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, сохраняется право нахождения на территории России без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования", — говорится в тексте.Там также указывается, что после прохождения этих процедур территориальные органы МВД выдают документ, оформленный на бланке установленного образца "зеленая карта".Кроме того, в отношении украинцев и лиц, состоявших в гражданстве ДНР или ЛНР до 27 августа 2022 года, зарегистрированных в Запорожской, Херсонской областях, Луганской или Донецкой народных республиках, продолжает действовать бессрочный запрет на выдворение за пределы России."Запрет не распространяется на граждан, создающих угрозу государственной или общественной безопасности", — уточняется в положениях.Отмечается, что украинцев, зарегистрированных за пределами новых регионов и обратившихся за "зеленой картой", не будут высылать из России до 31 декабря.В сентябре прошлого года Путин подписал указ, разрешающий украинцам въезжать в Россию без визы по внутреннему паспорту, даже если у него истек срок действия.

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

https://ria.ru/20240104/grazhdanstvo-1919691909.html

россия

украина

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россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, общество