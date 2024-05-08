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МВД разъяснило условия пребывания украинцев в России - РИА Новости, 08.05.2024
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16:06 08.05.2024 (обновлено: 17:34 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944709481.html
МВД разъяснило условия пребывания украинцев в России
МВД разъяснило условия пребывания украинцев в России - РИА Новости, 08.05.2024
МВД разъяснило условия пребывания украинцев в России
Граждане Украины могут находиться в России без ограничения срока пребывания после прохождения дактилоскопии, фотографирования и медосвидетельствования, следует... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:06
2024-05-08T17:34
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Граждане Украины могут находиться в России без ограничения срока пребывания после прохождения дактилоскопии, фотографирования и медосвидетельствования, следует из указа Владимира Путина № 281, его положения разъясняются на сайте МВД."Для граждан Украины и лиц, состоявших в гражданстве Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, сохраняется право нахождения на территории России без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования", — говорится в тексте.Там также указывается, что после прохождения этих процедур территориальные органы МВД выдают документ, оформленный на бланке установленного образца "зеленая карта".Кроме того, в отношении украинцев и лиц, состоявших в гражданстве ДНР или ЛНР до 27 августа 2022 года, зарегистрированных в Запорожской, Херсонской областях, Луганской или Донецкой народных республиках, продолжает действовать бессрочный запрет на выдворение за пределы России."Запрет не распространяется на граждан, создающих угрозу государственной или общественной безопасности", — уточняется в положениях.Отмечается, что украинцев, зарегистрированных за пределами новых регионов и обратившихся за "зеленой картой", не будут высылать из России до 31 декабря.В сентябре прошлого года Путин подписал указ, разрешающий украинцам въезжать в Россию без визы по внутреннему паспорту, даже если у него истек срок действия.
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
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россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, общество
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Общество
МВД разъяснило условия пребывания украинцев в России

МВД: украинцы могут находиться в РФ без ограничений после прохождения 3 процедур

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрохожие в Москве
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© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Граждане Украины могут находиться в России без ограничения срока пребывания после прохождения дактилоскопии, фотографирования и медосвидетельствования, следует из указа Владимира Путина № 281, его положения разъясняются на сайте МВД.
"Для граждан Украины и лиц, состоявших в гражданстве Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, сохраняется право нахождения на территории России без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования", — говорится в тексте.
Изображение сгенерировано ИИ
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Там также указывается, что после прохождения этих процедур территориальные органы МВД выдают документ, оформленный на бланке установленного образца "зеленая карта".
Кроме того, в отношении украинцев и лиц, состоявших в гражданстве ДНР или ЛНР до 27 августа 2022 года, зарегистрированных в Запорожской, Херсонской областях, Луганской или Донецкой народных республиках, продолжает действовать бессрочный запрет на выдворение за пределы России.
"Запрет не распространяется на граждан, создающих угрозу государственной или общественной безопасности", — уточняется в положениях.
Отмечается, что украинцев, зарегистрированных за пределами новых регионов и обратившихся за "зеленой картой", не будут высылать из России до 31 декабря.
В сентябре прошлого года Путин подписал указ, разрешающий украинцам въезжать в Россию без визы по внутреннему паспорту, даже если у него истек срок действия.
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