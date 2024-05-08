https://ria.ru/20240508/ukraina-1944707582.html

На грани. В США забили тревогу из-за ошибки на Украине

На грани. В США забили тревогу из-за ошибки на Украине - РИА Новости, 08.05.2024

На грани. В США забили тревогу из-за ошибки на Украине

Ситуация на Украине находится на грани катастрофической эскалации, написал независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший в... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:01

2024-05-08T16:01

2024-05-08T16:01

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине находится на грани катастрофической эскалации, написал независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший в соцсети X. "Понимают ли военные империалисты в Вашингтоне и их лакеи в Европе, какую опасность они навлекают на себя?" — отметил он. Кеннеди-младший напомнил про заявление главы МИД Британии Дэвида Кэмерона об ударах по России, про тайные поставки ракет ATACMS на Украину, про появление все большего числа сообщений о советниках и инструкторах НАТО на Украине и объявление Россией учебных маневров по применению нестратегического ядерного оружия.Западные страны продолжают поставки вооружений Украине. Москва не раз предупреждала, что это ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20240508/ukraina-1944609059.html

https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944581707.html

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в мире, украина, россия, сша, нато