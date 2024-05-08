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На грани. В США забили тревогу из-за ошибки на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944707582.html
На грани. В США забили тревогу из-за ошибки на Украине
На грани. В США забили тревогу из-за ошибки на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
На грани. В США забили тревогу из-за ошибки на Украине
Ситуация на Украине находится на грани катастрофической эскалации, написал независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:01
2024-05-08T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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нато
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине находится на грани катастрофической эскалации, написал независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший в соцсети X. "Понимают ли военные империалисты в Вашингтоне и их лакеи в Европе, какую опасность они навлекают на себя?" — отметил он. Кеннеди-младший напомнил про заявление главы МИД Британии Дэвида Кэмерона об ударах по России, про тайные поставки ракет ATACMS на Украину, про появление все большего числа сообщений о советниках и инструкторах НАТО на Украине и объявление Россией учебных маневров по применению нестратегического ядерного оружия.Западные страны продолжают поставки вооружений Украине. Москва не раз предупреждала, что это ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944609059.html
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в мире, украина, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, НАТО
На грани. В США забили тревогу из-за ошибки на Украине

Кеннеди-младший: конфликт на Украине находится на грани серьезной эскалации

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине находится на грани катастрофической эскалации, написал независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший в соцсети X.

"Понимают ли военные империалисты в Вашингтоне и их лакеи в Европе, какую опасность они навлекают на себя?" — отметил он.
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Кеннеди-младший напомнил про заявление главы МИД Британии Дэвида Кэмерона об ударах по России, про тайные поставки ракет ATACMS на Украину, про появление все большего числа сообщений о советниках и инструкторах НАТО на Украине и объявление Россией учебных маневров по применению нестратегического ядерного оружия.

Западные страны продолжают поставки вооружений Украине. Москва не раз предупреждала, что это ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
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