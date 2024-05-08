На грани. В США забили тревогу из-за ошибки на Украине
Кеннеди-младший: конфликт на Украине находится на грани серьезной эскалации
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине находится на грани катастрофической эскалации, написал независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший в соцсети X.
"Понимают ли военные империалисты в Вашингтоне и их лакеи в Европе, какую опасность они навлекают на себя?" — отметил он.
"Понимают ли военные империалисты в Вашингтоне и их лакеи в Европе, какую опасность они навлекают на себя?" — отметил он.
Кеннеди-младший напомнил про заявление главы МИД Британии Дэвида Кэмерона об ударах по России, про тайные поставки ракет ATACMS на Украину, про появление все большего числа сообщений о советниках и инструкторах НАТО на Украине и объявление Россией учебных маневров по применению нестратегического ядерного оружия.
Западные страны продолжают поставки вооружений Украине. Москва не раз предупреждала, что это ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
Западные страны продолжают поставки вооружений Украине. Москва не раз предупреждала, что это ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.