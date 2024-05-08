https://ria.ru/20240508/ukraina-1944704909.html

Венгрия отказалась участвовать в расширении миссии НАТО на Украине

Венгрия отказалась участвовать в расширении миссии НАТО на Украине - РИА Новости, 08.05.2024

Венгрия отказалась участвовать в расширении миссии НАТО на Украине

НАТО считает, что если дать Украине больше оружия, она сможет победить, но ядерную державу в такой ситуации победить невозможно, заявил глава венгерского МИД... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:54

2024-05-08T15:54

2024-05-08T16:21

специальная военная операция на украине

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венгрия

вооруженные силы украины

нато

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 7 мая - РИА Новости. НАТО считает, что если дать Украине больше оружия, она сможет победить, но ядерную державу в такой ситуации победить невозможно, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Новое предложение НАТО строится на том, что надо продолжать войну до победы Украины. И Великобритания, и НАТО связывают окончание войны с таким военным результатом, который абсолютно нереален, возможность его осуществления крайне мала, даже нереальна", - сказал Сийярто в видеообращении в соцсети.Он подчеркнул, что Венгрия не будет принимать участие в расширении миссии НАТО на Украине, поставлять оружие, обучать ВСУ и финансировать это. Он также добавил, что у конфликта нет возможного решения на поле боя. "Украина в этой войне не сможет победить... Ядерную державу победить в такого типа войне практически невозможно", - отметил Сийярто.

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Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, вооруженные силы украины, нато, петер сийярто