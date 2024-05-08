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Венгрия отказалась участвовать в расширении миссии НАТО на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 08.05.2024 (обновлено: 16:21 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944704909.html
Венгрия отказалась участвовать в расширении миссии НАТО на Украине
Венгрия отказалась участвовать в расширении миссии НАТО на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
Венгрия отказалась участвовать в расширении миссии НАТО на Украине
НАТО считает, что если дать Украине больше оружия, она сможет победить, но ядерную державу в такой ситуации победить невозможно, заявил глава венгерского МИД... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:54
2024-05-08T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
вооруженные силы украины
нато
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 7 мая - РИА Новости. НАТО считает, что если дать Украине больше оружия, она сможет победить, но ядерную державу в такой ситуации победить невозможно, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Новое предложение НАТО строится на том, что надо продолжать войну до победы Украины. И Великобритания, и НАТО связывают окончание войны с таким военным результатом, который абсолютно нереален, возможность его осуществления крайне мала, даже нереальна", - сказал Сийярто в видеообращении в соцсети.Он подчеркнул, что Венгрия не будет принимать участие в расширении миссии НАТО на Украине, поставлять оружие, обучать ВСУ и финансировать это. Он также добавил, что у конфликта нет возможного решения на поле боя. "Украина в этой войне не сможет победить... Ядерную державу победить в такого типа войне практически невозможно", - отметил Сийярто.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
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в мире, украина, венгрия, вооруженные силы украины, нато, петер сийярто
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Петер Сийярто
Венгрия отказалась участвовать в расширении миссии НАТО на Украине

Сийярто: НАТО ошибается, думая, что Украина сможет победить ядерную державу

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 мая - РИА Новости. НАТО считает, что если дать Украине больше оружия, она сможет победить, но ядерную державу в такой ситуации победить невозможно, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Новое предложение НАТО строится на том, что надо продолжать войну до победы Украины. И Великобритания, и НАТО связывают окончание войны с таким военным результатом, который абсолютно нереален, возможность его осуществления крайне мала, даже нереальна", - сказал Сийярто в видеообращении в соцсети.
Он подчеркнул, что Венгрия не будет принимать участие в расширении миссии НАТО на Украине, поставлять оружие, обучать ВСУ и финансировать это.
Он также добавил, что у конфликта нет возможного решения на поле боя. "Украина в этой войне не сможет победить... Ядерную державу победить в такого типа войне практически невозможно", - отметил Сийярто.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияВооруженные силы УкраиныНАТОПетер Сийярто
 
 
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