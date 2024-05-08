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Венгрия отказалась участвовать в расширении миссии НАТО на Украине
Венгрия отказалась участвовать в расширении миссии НАТО на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
Венгрия отказалась участвовать в расширении миссии НАТО на Украине
НАТО считает, что если дать Украине больше оружия, она сможет победить, но ядерную державу в такой ситуации победить невозможно, заявил глава венгерского МИД... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:54
2024-05-08T15:54
2024-05-08T16:21
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БУДАПЕШТ, 7 мая - РИА Новости. НАТО считает, что если дать Украине больше оружия, она сможет победить, но ядерную державу в такой ситуации победить невозможно, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Новое предложение НАТО строится на том, что надо продолжать войну до победы Украины. И Великобритания, и НАТО связывают окончание войны с таким военным результатом, который абсолютно нереален, возможность его осуществления крайне мала, даже нереальна", - сказал Сийярто в видеообращении в соцсети.Он подчеркнул, что Венгрия не будет принимать участие в расширении миссии НАТО на Украине, поставлять оружие, обучать ВСУ и финансировать это. Он также добавил, что у конфликта нет возможного решения на поле боя. "Украина в этой войне не сможет победить... Ядерную державу победить в такого типа войне практически невозможно", - отметил Сийярто.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Венгрия отказалась участвовать в расширении миссии НАТО на Украине
Сийярто: НАТО ошибается, думая, что Украина сможет победить ядерную державу