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Украинский журналист рассказал, как ему угрожают отправкой на фронт - РИА Новости, 08.05.2024
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https://ria.ru/20240508/ukraina-1944698944.html
Украинский журналист рассказал, как ему угрожают отправкой на фронт
Украинский журналист рассказал, как ему угрожают отправкой на фронт - РИА Новости, 08.05.2024
Украинский журналист рассказал, как ему угрожают отправкой на фронт
Журналистам на Украине угрожают отправкой на передовую, если их материалы идут вразрез с мнением официального Киева, заявил в интервью газете Politico... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:36
2024-05-08T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Журналистам на Украине угрожают отправкой на передовую, если их материалы идут вразрез с мнением официального Киева, заявил в интервью газете Politico журналист-расследователь и основатель украинского проекта "Наши деньги" Юрий Николов. "Они (украинские власти - ред.) используют различные тактики запугивания, чтобы попытаться сдержать репортеров, а затем, конечно, всегда могут пригрозить отправкой на передовую", - заявил Николов в интервью изданию Politico. По его словам, ситуация для журналистов на Украине сейчас ухудшилась, а запугивающее давление на журналистов, занимающихся расследованиями, только усиливается. Николов также рассказал, как один из знакомых ему журналистов устроился в информационное подразделение ВСУ координатором по работе с прессой. Эта должность дала ему возможность публиковать свои статьи в ведущих украинских СМИ, но одна из его заметок, как утверждает Николов, "не понравилась людям у власти и его перевели в боевое подразделение". "Ему грозила переброска в Авдеевку... Мы не поднимали по этому поводу никакого шума, потому что если бы мы это сделали, его бы наверняка туда отправили", - заявил журналист. Он также выразил обеспокоенность тем, что некоторые репортеры и СМИ на Украине сами подвергают себя цензуре, рассматривая патриотизм как нечто превосходящее журналистику. Николов в начале года сообщал об угрозах в свой адрес после статьи о коррупции в минобороны Украины. По его словам, неизвестные ломились к нему в квартиру, кричали, чтобы он шел служить в ВСУ. Офис генпрокурора Украины 19 января сообщил о заведении уголовного дела по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста, по данным СМИ, речь шла об угрозах Николову. Позднее киевская городская прокуратура сообщила, что полиция Киева задержала группу лиц, которые угрожали журналисту. Сам Николов предполагал, что полученные угрозы были связаны с его статьей о "подрыве обороноспособности страны по военным коррупциям при военных закупках", после которой уволили министра обороны Украины Алексея Резникова. Владимир Зеленский в сентябре прошлого года сообщил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский журналист рассказал, как ему угрожают отправкой на фронт

Журналист: если СМИ противоречат офису Зеленского, им угрожают мобилизацией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Журналистам на Украине угрожают отправкой на передовую, если их материалы идут вразрез с мнением официального Киева, заявил в интервью газете Politico журналист-расследователь и основатель украинского проекта "Наши деньги" Юрий Николов.
"Они (украинские власти - ред.) используют различные тактики запугивания, чтобы попытаться сдержать репортеров, а затем, конечно, всегда могут пригрозить отправкой на передовую", - заявил Николов в интервью изданию Politico. По его словам, ситуация для журналистов на Украине сейчас ухудшилась, а запугивающее давление на журналистов, занимающихся расследованиями, только усиливается.
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Николов также рассказал, как один из знакомых ему журналистов устроился в информационное подразделение ВСУ координатором по работе с прессой. Эта должность дала ему возможность публиковать свои статьи в ведущих украинских СМИ, но одна из его заметок, как утверждает Николов, "не понравилась людям у власти и его перевели в боевое подразделение". "Ему грозила переброска в Авдеевку... Мы не поднимали по этому поводу никакого шума, потому что если бы мы это сделали, его бы наверняка туда отправили", - заявил журналист.
Он также выразил обеспокоенность тем, что некоторые репортеры и СМИ на Украине сами подвергают себя цензуре, рассматривая патриотизм как нечто превосходящее журналистику.
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Николов в начале года сообщал об угрозах в свой адрес после статьи о коррупции в минобороны Украины. По его словам, неизвестные ломились к нему в квартиру, кричали, чтобы он шел служить в ВСУ. Офис генпрокурора Украины 19 января сообщил о заведении уголовного дела по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста, по данным СМИ, речь шла об угрозах Николову. Позднее киевская городская прокуратура сообщила, что полиция Киева задержала группу лиц, которые угрожали журналисту.
Сам Николов предполагал, что полученные угрозы были связаны с его статьей о "подрыве обороноспособности страны по военным коррупциям при военных закупках", после которой уволили министра обороны Украины Алексея Резникова.
Владимир Зеленский в сентябре прошлого года сообщил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством.
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