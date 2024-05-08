https://ria.ru/20240508/ukraina-1944698944.html

Украинский журналист рассказал, как ему угрожают отправкой на фронт

Украинский журналист рассказал, как ему угрожают отправкой на фронт - РИА Новости, 08.05.2024

Украинский журналист рассказал, как ему угрожают отправкой на фронт

Журналистам на Украине угрожают отправкой на передовую, если их материалы идут вразрез с мнением официального Киева, заявил в интервью газете Politico... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:36

2024-05-08T15:36

2024-05-08T15:36

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Журналистам на Украине угрожают отправкой на передовую, если их материалы идут вразрез с мнением официального Киева, заявил в интервью газете Politico журналист-расследователь и основатель украинского проекта "Наши деньги" Юрий Николов. "Они (украинские власти - ред.) используют различные тактики запугивания, чтобы попытаться сдержать репортеров, а затем, конечно, всегда могут пригрозить отправкой на передовую", - заявил Николов в интервью изданию Politico. По его словам, ситуация для журналистов на Украине сейчас ухудшилась, а запугивающее давление на журналистов, занимающихся расследованиями, только усиливается. Николов также рассказал, как один из знакомых ему журналистов устроился в информационное подразделение ВСУ координатором по работе с прессой. Эта должность дала ему возможность публиковать свои статьи в ведущих украинских СМИ, но одна из его заметок, как утверждает Николов, "не понравилась людям у власти и его перевели в боевое подразделение". "Ему грозила переброска в Авдеевку... Мы не поднимали по этому поводу никакого шума, потому что если бы мы это сделали, его бы наверняка туда отправили", - заявил журналист. Он также выразил обеспокоенность тем, что некоторые репортеры и СМИ на Украине сами подвергают себя цензуре, рассматривая патриотизм как нечто превосходящее журналистику. Николов в начале года сообщал об угрозах в свой адрес после статьи о коррупции в минобороны Украины. По его словам, неизвестные ломились к нему в квартиру, кричали, чтобы он шел служить в ВСУ. Офис генпрокурора Украины 19 января сообщил о заведении уголовного дела по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста, по данным СМИ, речь шла об угрозах Николову. Позднее киевская городская прокуратура сообщила, что полиция Киева задержала группу лиц, которые угрожали журналисту. Сам Николов предполагал, что полученные угрозы были связаны с его статьей о "подрыве обороноспособности страны по военным коррупциям при военных закупках", после которой уволили министра обороны Украины Алексея Резникова. Владимир Зеленский в сентябре прошлого года сообщил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством.

https://ria.ru/20240507/maski-1944465809.html

https://ria.ru/20240426/voenkomy-1942632274.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины