https://ria.ru/20240508/ukraina-1944648957.html

Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине

Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине - РИА Новости, 08.05.2024

Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине

Парламент Украины поддержал в среду продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:25

2024-05-08T13:25

2024-05-08T13:29

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Парламент Украины поддержал в среду продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток."Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. За продление военного положения - 339 (депутата - ред) . За продолжение мобилизации - 336", - написал Гончаренко.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины