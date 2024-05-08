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Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине
Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине
Парламент Украины поддержал в среду продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:25
2024-05-08T13:25
2024-05-08T13:29
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Парламент Украины поддержал в среду продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток."Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. За продление военного положения - 339 (депутата - ред) . За продолжение мобилизации - 336", - написал Гончаренко.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине
Гончаренко: Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Парламент Украины поддержал в среду продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале
.
Ранее Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток.
"Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. За продление военного положения - 339 (депутата - ред) . За продолжение мобилизации - 336", - написал Гончаренко.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.