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Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 08.05.2024 (обновлено: 13:29 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944648957.html
Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине
Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине
Парламент Украины поддержал в среду продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:25
2024-05-08T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Парламент Украины поддержал в среду продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток."Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. За продление военного положения - 339 (депутата - ред) . За продолжение мобилизации - 336", - написал Гончаренко.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на Украине

Гончаренко: Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Парламент Украины поддержал в среду продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 суток.
"Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. За продление военного положения - 339 (депутата - ред) . За продолжение мобилизации - 336", - написал Гончаренко.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Их срок действия продлевался неоднократно, последний раз – в феврале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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