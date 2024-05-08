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Украинские фермеры пользуются конфликтом, чтобы уходить от уплаты налогов, пишет The Economist. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:03
2024-05-08T13:03
2024-05-08T13:04
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украинские фермеры пользуются конфликтом, чтобы уходить от уплаты налогов, пишет The Economist."Предприятия пользуются хаосом и увиливают от уплаты справедливой доли в бюджет. И особенно это верно для сельского хозяйства, на которое до боевых действий приходилось до 40% доходов украинского экспорта", — поясняет издание.Всего у фермеров есть несколько способов не платить налоги, говорится в статье. Первый – использовать бартер и наличный расчет, что применимо для операций с небольшим объемом зерна. Второй – объявлять свои поля непригодными для сельскохозяйственной деятельности якобы из-за мин и неразорвавшихся снарядов и, таким образом, не документировать собранный с угодий урожай.Наконец, подделка документов и занижение доходов при экспорте. Для этого создаются специальные компании, которые впоследствии закрываются, пока не наступили сроки репатриации валюты, пишет издание.Евросоюз в феврале этого года резко сократил закупки украинского зерна – на 21%, до двух миллионов тонн с 2,5 миллиона тонн месяцем ранее, что стало первым сокращением с октября прошлого года. При этом в 2023 году в конце зимы поставки, наоборот, росли.Сильнее всего закупки сократили Румыния (в 1,9 раза), Франция (в 1,7 раза) и Болгария (в 1,6 раза). Крупнейшие покупатели украинского зерна также заметно уменьшили его ввоз: Испания - на 18%, до 1,3 миллиона тонн, Нидерланды – в 1,5 раза, до 166 тысяч тонн, а Италия – на треть, до 162 тысяч тонн.
https://ria.ru/20240309/import-1932070822.html
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экономика, киев, румыния, франция
Экономика, Киев, Румыния, Франция
Воспользовались ситуацией. В Британии раскрыли, кто ударил в спину Киеву
The Economist: украинские фермеры используют конфликт, чтобы не платить налоги
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Украинские фермеры пользуются конфликтом, чтобы уходить от уплаты налогов, пишет The Economist
.
"Предприятия пользуются хаосом и увиливают от уплаты справедливой доли в бюджет. И особенно это верно для сельского хозяйства, на которое до боевых действий приходилось до 40% доходов украинского экспорта", — поясняет издание.
Всего у фермеров есть несколько способов не платить налоги, говорится в статье. Первый – использовать бартер и наличный расчет, что применимо для операций с небольшим объемом зерна. Второй – объявлять свои поля непригодными для сельскохозяйственной деятельности якобы из-за мин и неразорвавшихся снарядов и, таким образом, не документировать собранный с угодий урожай.Наконец, подделка документов и занижение доходов при экспорте. Для этого создаются специальные компании, которые впоследствии закрываются, пока не наступили сроки репатриации валюты, пишет издание.
Евросоюз в феврале этого года резко сократил закупки украинского зерна – на 21%, до двух миллионов тонн с 2,5 миллиона тонн месяцем ранее, что стало первым сокращением с октября прошлого года. При этом в 2023 году в конце зимы поставки, наоборот, росли.
Сильнее всего закупки сократили Румыния (в 1,9 раза), Франция (в 1,7 раза) и Болгария (в 1,6 раза). Крупнейшие покупатели украинского зерна также заметно уменьшили его ввоз: Испания - на 18%, до 1,3 миллиона тонн, Нидерланды – в 1,5 раза, до 166 тысяч тонн, а Италия – на треть, до 162 тысяч тонн.