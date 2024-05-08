Фицо раскритиковал ЕС за неспособность предложить мирный план по Украине
Фицо: ЕС не способен предложить осмысленный план по урегулированию по Украине
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разочарован неспособностью Европейского союза предложить план по урегулированию конфликта на Украине.
"Европейский союз возник как мирный проект, я разочарован тем, что он не способен предложить осмысленный мирный план для конфликта, который сейчас проходит на Украине", - сказал Фицо в среду в ходе торжественной церемонии по случаю Дня победы над фашизмом на мемориальном комплексе Славин. Он пообещал, что "Словакия никогда не согласится с тем, чтобы словацкий солдат вступил на территорию Украины".
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
В Кремле ранее заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.