Песков прокомментировал петицию о просьбе к Западу ввести войска на Украину
Песков назвал петицию о приглашении иностранных войск на Украину провокацией
© AP Photo / Czarek SokolowskiУчения НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Появление на сайте президента Украины петиции с просьбой пригласить иностранные войска — это опасная провокация, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И конечно, очень внимательно наблюдаем за этим", — подчеркнул пресс-секретарь президента.
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Он пояснил, что киевский режим непредсказуемый, а непосредственное вмешательство "на земле" в конфликт на Украине со стороны стран НАТО "потенциально несет огромную опасность".
Петиция с призывом обратиться к каждой из стран — членов Европейского союза, Великобритании и США с просьбой ввести свои войска на территорию Украины появилась на сайте украинского президента накануне. По ситуации на 8 мая под обращением стоит 1593 голоса из 25 тысяч необходимых, чтобы его рассмотрели.
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, на минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
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Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
В понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
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