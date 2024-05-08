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Песков прокомментировал петицию о просьбе к Западу ввести войска на Украину - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 08.05.2024 (обновлено: 12:46 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944631327.html
Песков прокомментировал петицию о просьбе к Западу ввести войска на Украину
Песков прокомментировал петицию о просьбе к Западу ввести войска на Украину - РИА Новости, 08.05.2024
Песков прокомментировал петицию о просьбе к Западу ввести войска на Украину
Появление на сайте президента Украины петиции с просьбой пригласить иностранные войска — это опасная провокация, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:18
2024-05-08T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Появление на сайте президента Украины петиции с просьбой пригласить иностранные войска — это опасная провокация, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И конечно, очень внимательно наблюдаем за этим", — подчеркнул пресс-секретарь президента.Он пояснил, что киевский режим непредсказуемый, а непосредственное вмешательство "на земле" в конфликт на Украине со стороны стран НАТО "потенциально несет огромную опасность".Петиция с призывом обратиться к каждой из стран — членов Европейского союза, Великобритании и США с просьбой ввести свои войска на территорию Украины появилась на сайте украинского президента накануне. По ситуации на 8 мая под обращением стоит 1593 голоса из 25 тысяч необходимых, чтобы его рассмотрели.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, на минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.В понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
https://ria.ru/20240508/litva-1944581055.html
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в мире, украина, москва, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, НАТО
Песков прокомментировал петицию о просьбе к Западу ввести войска на Украину

Песков назвал петицию о приглашении иностранных войск на Украину провокацией

© AP Photo / Czarek SokolowskiУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Появление на сайте президента Украины петиции с просьбой пригласить иностранные войска — это опасная провокация, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И конечно, очень внимательно наблюдаем за этим", — подчеркнул пресс-секретарь президента.
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Он пояснил, что киевский режим непредсказуемый, а непосредственное вмешательство "на земле" в конфликт на Украине со стороны стран НАТО "потенциально несет огромную опасность".
Петиция с призывом обратиться к каждой из стран — членов Европейского союза, Великобритании и США с просьбой ввести свои войска на территорию Украины появилась на сайте украинского президента накануне. По ситуации на 8 мая под обращением стоит 1593 голоса из 25 тысяч необходимых, чтобы его рассмотрели.
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, на минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
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В понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваРоссияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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