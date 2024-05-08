https://ria.ru/20240508/ukraina-1944631327.html

Песков прокомментировал петицию о просьбе к Западу ввести войска на Украину

Песков прокомментировал петицию о просьбе к Западу ввести войска на Украину - РИА Новости, 08.05.2024

Песков прокомментировал петицию о просьбе к Западу ввести войска на Украину

Появление на сайте президента Украины петиции с просьбой пригласить иностранные войска — это опасная провокация, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:18

2024-05-08T12:18

2024-05-08T12:46

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Появление на сайте президента Украины петиции с просьбой пригласить иностранные войска — это опасная провокация, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И конечно, очень внимательно наблюдаем за этим", — подчеркнул пресс-секретарь президента.Он пояснил, что киевский режим непредсказуемый, а непосредственное вмешательство "на земле" в конфликт на Украине со стороны стран НАТО "потенциально несет огромную опасность".Петиция с призывом обратиться к каждой из стран — членов Европейского союза, Великобритании и США с просьбой ввести свои войска на территорию Украины появилась на сайте украинского президента накануне. По ситуации на 8 мая под обращением стоит 1593 голоса из 25 тысяч необходимых, чтобы его рассмотрели.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, на минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.В понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, москва, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, нато