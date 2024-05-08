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Стало известно, что ждет ВСУ после потери ключевого города - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 08.05.2024 (обновлено: 16:45 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944609059.html
Стало известно, что ждет ВСУ после потери ключевого города
Стало известно, что ждет ВСУ после потери ключевого города - РИА Новости, 08.05.2024
Стало известно, что ждет ВСУ после потери ключевого города
Взятие Часова Яра российскими военными грозит вызвать цепную реакцию, приводит слова аналитика Раду Хоссу издание Newsweek. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:39
2024-05-08T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Взятие Часова Яра российскими военными грозит вызвать цепную реакцию, приводит слова аналитика Раду Хоссу издание Newsweek."Битва за Часов Яр — это важный, почти решающий кусок для провоцирования потенциального эффекта домино, которого, конечно, никто из нас не хочет", — сказал он. По его мнению, успех на этом направлении позволит Москве воспользоваться усталостью жителей стран Запада от конфликта и внутренней политической напряженностью во всех европейских государствах, чтобы усилить международное давление для начала мирного урегулирования, которое не устроит Киев. Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
https://ria.ru/20240508/rossiya-1944588503.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
Стало известно, что ждет ВСУ после потери ключевого города

Newsweek: взятие Часова Яра российской армией грозит вызвать эффект домино

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Взятие Часова Яра российскими военными грозит вызвать цепную реакцию, приводит слова аналитика Раду Хоссу издание Newsweek.
"Битва за Часов Яр — это важный, почти решающий кусок для провоцирования потенциального эффекта домино, которого, конечно, никто из нас не хочет", — сказал он.
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По его мнению, успех на этом направлении позволит Москве воспользоваться усталостью жителей стран Запада от конфликта и внутренней политической напряженностью во всех европейских государствах, чтобы усилить международное давление для начала мирного урегулирования, которое не устроит Киев.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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