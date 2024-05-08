Стало известно, что ждет ВСУ после потери ключевого города
Newsweek: взятие Часова Яра российской армией грозит вызвать эффект домино
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Взятие Часова Яра российскими военными грозит вызвать цепную реакцию, приводит слова аналитика Раду Хоссу издание Newsweek.
"Битва за Часов Яр — это важный, почти решающий кусок для провоцирования потенциального эффекта домино, которого, конечно, никто из нас не хочет", — сказал он.
По его мнению, успех на этом направлении позволит Москве воспользоваться усталостью жителей стран Запада от конфликта и внутренней политической напряженностью во всех европейских государствах, чтобы усилить международное давление для начала мирного урегулирования, которое не устроит Киев.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.