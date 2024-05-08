https://ria.ru/20240508/ukraina-1944574911.html

Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов генерации на фоне взрывов

Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов генерации на фоне взрывов - РИА Новости, 08.05.2024

Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов генерации на фоне взрывов

Объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в пяти областях Украины на фоне взрывов, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T07:34

2024-05-08T07:34

2024-05-08T07:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

львовская область

герман галущенко

укрэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826255434_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1111fa3f226c4759e0a9eda72f4a6b1c.jpg

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в пяти областях Украины на фоне взрывов, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Позднее сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области. Как сообщил Галущенко, слова которого приводит министерство в своем Telegram-канале, объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. "Энергетики уже работают над их ликвидацией", - цитирует министра ведомство.Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины после взрывов.

https://ria.ru/20240508/ubitye-1944560201.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, львовская область, герман галущенко, укрэнерго