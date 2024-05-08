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Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов генерации на фоне взрывов - РИА Новости, 08.05.2024
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07:34 08.05.2024 (обновлено: 07:39 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944574911.html
Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов генерации на фоне взрывов
Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов генерации на фоне взрывов - РИА Новости, 08.05.2024
Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов генерации на фоне взрывов
Объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в пяти областях Украины на фоне взрывов, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:34
2024-05-08T07:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
львовская область
герман галущенко
укрэнерго
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в пяти областях Украины на фоне взрывов, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Позднее сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области. Как сообщил Галущенко, слова которого приводит министерство в своем Telegram-канале, объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. "Энергетики уже работают над их ликвидацией", - цитирует министра ведомство.Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины после взрывов.
https://ria.ru/20240508/ubitye-1944560201.html
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в мире, украина, киев, львовская область, герман галущенко, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Львовская область, Герман Галущенко, Укрэнерго
Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов генерации на фоне взрывов

Минэнерго Украины: в пяти областях взрывы повредили объекты энергетики

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в пяти областях Украины на фоне взрывов, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Позднее сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области.
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Как сообщил Галущенко, слова которого приводит министерство в своем Telegram-канале, объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
"Энергетики уже работают над их ликвидацией", - цитирует министра ведомство.
Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины после взрывов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЛьвовская областьГерман ГалущенкоУкрэнерго
 
 
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