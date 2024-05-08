https://ria.ru/20240508/ukraina-1944574911.html
Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов генерации на фоне взрывов
Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов генерации на фоне взрывов - РИА Новости, 08.05.2024
Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов генерации на фоне взрывов
Объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в пяти областях Украины на фоне взрывов, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:34
2024-05-08T07:34
2024-05-08T07:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
львовская область
герман галущенко
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826255434_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1111fa3f226c4759e0a9eda72f4a6b1c.jpg
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в пяти областях Украины на фоне взрывов, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Позднее сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области. Как сообщил Галущенко, слова которого приводит министерство в своем Telegram-канале, объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. "Энергетики уже работают над их ликвидацией", - цитирует министра ведомство.Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины после взрывов.
https://ria.ru/20240508/ubitye-1944560201.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
львовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826255434_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_2ccc2165b5e616721c4038c424037217.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, львовская область, герман галущенко, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Львовская область, Герман Галущенко, Укрэнерго
Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов генерации на фоне взрывов
Минэнерго Украины: в пяти областях взрывы повредили объекты энергетики