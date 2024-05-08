https://ria.ru/20240508/ukraina-1944572783.html

В Винницкой области повредили объекты инфраструктуры

В Винницкой области повредили объекты инфраструктуры - РИА Новости, 08.05.2024

В Винницкой области повредили объекты инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры повреждены в Винницкой области Украины, написал глава областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T07:12

2024-05-08T07:12

2024-05-08T07:48

специальная военная операция на украине

в мире

винницкая область

украина

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Винницкой области Украины, написал глава областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале. "Есть попадание в объекты критической инфраструктуры", - написал он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

винницкая область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, винницкая область, украина, вооруженные силы рф