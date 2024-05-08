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Канье Уэст приедет в Россию осенью, заявила Рудковская - РИА Новости, 08.05.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:55 08.05.2024 (обновлено: 13:00 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/uest-1944640300.html
Канье Уэст приедет в Россию осенью, заявила Рудковская
Канье Уэст приедет в Россию осенью, заявила Рудковская - РИА Новости, 08.05.2024
Канье Уэст приедет в Россию осенью, заявила Рудковская
Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию осенью, написала в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:55
2024-05-08T13:00
шоубиз
россия
яна рудковская
канье уэст
мадонна
новости культуры
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию осенью, написала в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская. Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что рэпер приедет в Москву и даст концерт в Лужниках 8 июня. Создатель концертного агентства TCI, его генеральный директор Эдуард Ратников сообщил РИА Новости, что информация об этом концерте является фейком. "Суперэксклюзив по Канье Уэсту. Он действительно приедет в Россию, но осенью, а не летом. По моим данным", - написала Рудковская. Она отметила, что организацией концертов мировых звезд в РФ занимается Евгений Финкельштейн, который устраивал выступления Мадонны, Дженнифер Лопес, Джастина Тимберлейка, а также он делает все большие концерты Димы Билана. Финкельштейн, по словам Рудковской, назвал фейком информацию о концерте Уэста летом, "хотя подтвердил сам факт переговоров". "А мне в личной беседе сказал про осень. Еще до начала СВО мне позвонила Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию. Я свела их с Женей. И вот переговоры сдвигаются в сторону конкретики", - добавила Рудковская. По ее словам, продюсеры и организаторы знают, что концерт с "Лужниками" и другими структурами нужно согласовывать за 2-3 недели, и это "было бы физически невозможно в такой срок уложиться, никто так не делает".
https://ria.ru/20240118/uest-1921991593.html
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россия, яна рудковская, канье уэст, мадонна, новости культуры, москва
Шоубиз, Россия, Яна Рудковская, Канье Уэст, Мадонна, Новости культуры, Москва
Канье Уэст приедет в Россию осенью, заявила Рудковская

Продюсер Рудковская: Канье Уэст приедет в Россию осенью, а не летом

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию осенью, написала в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что рэпер приедет в Москву и даст концерт в Лужниках 8 июня. Создатель концертного агентства TCI, его генеральный директор Эдуард Ратников сообщил РИА Новости, что информация об этом концерте является фейком.
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"Суперэксклюзив по Канье Уэсту. Он действительно приедет в Россию, но осенью, а не летом. По моим данным", - написала Рудковская.
Она отметила, что организацией концертов мировых звезд в РФ занимается Евгений Финкельштейн, который устраивал выступления Мадонны, Дженнифер Лопес, Джастина Тимберлейка, а также он делает все большие концерты Димы Билана. Финкельштейн, по словам Рудковской, назвал фейком информацию о концерте Уэста летом, "хотя подтвердил сам факт переговоров".
"А мне в личной беседе сказал про осень. Еще до начала СВО мне позвонила Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию. Я свела их с Женей. И вот переговоры сдвигаются в сторону конкретики", - добавила Рудковская.
По ее словам, продюсеры и организаторы знают, что концерт с "Лужниками" и другими структурами нужно согласовывать за 2-3 недели, и это "было бы физически невозможно в такой срок уложиться, никто так не делает".
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ШоубизРоссияЯна РудковскаяКанье УэстМадоннаНовости культурыМосква
 
 
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