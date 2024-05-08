https://ria.ru/20240508/uest-1944640300.html

Канье Уэст приедет в Россию осенью, заявила Рудковская

Канье Уэст приедет в Россию осенью, заявила Рудковская - РИА Новости, 08.05.2024

Канье Уэст приедет в Россию осенью, заявила Рудковская

Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию осенью, написала в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:55

2024-05-08T12:55

2024-05-08T13:00

шоубиз

россия

яна рудковская

канье уэст

мадонна

новости культуры

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747985011_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_aa278e977212056c79186edd9a3a4cd8.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию осенью, написала в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская. Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что рэпер приедет в Москву и даст концерт в Лужниках 8 июня. Создатель концертного агентства TCI, его генеральный директор Эдуард Ратников сообщил РИА Новости, что информация об этом концерте является фейком. "Суперэксклюзив по Канье Уэсту. Он действительно приедет в Россию, но осенью, а не летом. По моим данным", - написала Рудковская. Она отметила, что организацией концертов мировых звезд в РФ занимается Евгений Финкельштейн, который устраивал выступления Мадонны, Дженнифер Лопес, Джастина Тимберлейка, а также он делает все большие концерты Димы Билана. Финкельштейн, по словам Рудковской, назвал фейком информацию о концерте Уэста летом, "хотя подтвердил сам факт переговоров". "А мне в личной беседе сказал про осень. Еще до начала СВО мне позвонила Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию. Я свела их с Женей. И вот переговоры сдвигаются в сторону конкретики", - добавила Рудковская. По ее словам, продюсеры и организаторы знают, что концерт с "Лужниками" и другими структурами нужно согласовывать за 2-3 недели, и это "было бы физически невозможно в такой срок уложиться, никто так не делает".

https://ria.ru/20240118/uest-1921991593.html

https://ria.ru/20240106/kardashyan-1919964158.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, яна рудковская, канье уэст, мадонна, новости культуры, москва