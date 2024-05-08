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В TCI опровергли информацию о концерте Канье Уэста в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
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Шоубиз
 
11:11 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/uest-1944615315.html
В TCI опровергли информацию о концерте Канье Уэста в Москве
В TCI опровергли информацию о концерте Канье Уэста в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
В TCI опровергли информацию о концерте Канье Уэста в Москве
Информация о том, что американский рэпер Канье Уэст даст концерт в Москве летом, является фейком, сообщил РИА Новости создатель концертного агентства TCI, его... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:11
2024-05-08T11:11
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Информация о том, что американский рэпер Канье Уэст даст концерт в Москве летом, является фейком, сообщил РИА Новости создатель концертного агентства TCI, его генеральный директор Эдуард Ратников. Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что рэпер приедет в Москву и даст концерт в Лужниках 8 июня. "А с чего вы взяли, что это правда, что вообще будет концерт? Журналисты просто решили хайпануть, услышав звон, не зная, где он, просто дали хайп-новости и всколыхнули несчастных с нестабильной психикой людей… Это все, конечно же, абсолютно нереальная история", - сказал собеседник агентства. Он также рассказал, что полтора месяца назад были попытки переговоров. "Да, была такая возня полтора месяца назад. В этом участвовали несколько людей", - добавил Ратников. Он отметил, что руководство Лужников также заявляет о том, что эта информация не является действительной, "никакого договора не было".
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Шоубиз, Москва, Канье Уэст, Новости культуры, США
В TCI опровергли информацию о концерте Канье Уэста в Москве

Гендиректор TCI Ратников назвал сообщения о концерте Канье Уэста в Москве фейком

© AP Photo / Ashley LandisКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Ashley Landis
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Информация о том, что американский рэпер Канье Уэст даст концерт в Москве летом, является фейком, сообщил РИА Новости создатель концертного агентства TCI, его генеральный директор Эдуард Ратников.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что рэпер приедет в Москву и даст концерт в Лужниках 8 июня.
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"А с чего вы взяли, что это правда, что вообще будет концерт? Журналисты просто решили хайпануть, услышав звон, не зная, где он, просто дали хайп-новости и всколыхнули несчастных с нестабильной психикой людей… Это все, конечно же, абсолютно нереальная история", - сказал собеседник агентства.
Он также рассказал, что полтора месяца назад были попытки переговоров.
"Да, была такая возня полтора месяца назад. В этом участвовали несколько людей", - добавил Ратников.
Он отметил, что руководство Лужников также заявляет о том, что эта информация не является действительной, "никакого договора не было".
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