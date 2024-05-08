https://ria.ru/20240508/uest-1944615315.html

В TCI опровергли информацию о концерте Канье Уэста в Москве

В TCI опровергли информацию о концерте Канье Уэста в Москве - РИА Новости, 08.05.2024

В TCI опровергли информацию о концерте Канье Уэста в Москве

Информация о том, что американский рэпер Канье Уэст даст концерт в Москве летом, является фейком, сообщил РИА Новости создатель концертного агентства TCI, его... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:11

2024-05-08T11:11

2024-05-08T11:11

шоубиз

москва

канье уэст

новости культуры

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827645296_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_f6e3a1172e90d083933f048387df80c5.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Информация о том, что американский рэпер Канье Уэст даст концерт в Москве летом, является фейком, сообщил РИА Новости создатель концертного агентства TCI, его генеральный директор Эдуард Ратников. Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что рэпер приедет в Москву и даст концерт в Лужниках 8 июня. "А с чего вы взяли, что это правда, что вообще будет концерт? Журналисты просто решили хайпануть, услышав звон, не зная, где он, просто дали хайп-новости и всколыхнули несчастных с нестабильной психикой людей… Это все, конечно же, абсолютно нереальная история", - сказал собеседник агентства. Он также рассказал, что полтора месяца назад были попытки переговоров. "Да, была такая возня полтора месяца назад. В этом участвовали несколько людей", - добавил Ратников. Он отметил, что руководство Лужников также заявляет о том, что эта информация не является действительной, "никакого договора не было".

https://ria.ru/20240212/st-1926828062.html

https://ria.ru/20231115/oganisyan-1909660138.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, канье уэст, новости культуры, сша