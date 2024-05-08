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США и их союзники в Европе начали военные учения Astral Knight - РИА Новости, 08.05.2024
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00:24 08.05.2024 (обновлено: 02:01 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/ucheniya-1944552391.html
США и их союзники в Европе начали военные учения Astral Knight
США и их союзники в Европе начали военные учения Astral Knight - РИА Новости, 08.05.2024
США и их союзники в Европе начали военные учения Astral Knight
США и ряд стран-союзниц по НАТО начали в Европе противовоздушные учения Astral Knight 2024, в которых примут участие порядка пяти тысяч военнослужащих, заявила... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T00:24
2024-05-08T02:01
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. США и ряд стран-союзниц по НАТО начали в Европе противовоздушные учения Astral Knight 2024, в которых примут участие порядка пяти тысяч военнослужащих, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. "Я хотела бы объявить о начале учений Astral Knight…Эти двухнедельные маневры, проводимые шестой год подряд, будут сосредоточены на отработке полетов и симуляции ведения боевых действий в Польше и странах Балтии", — сказала Сингх на регулярном брифинге. По словам представительницы Пентагона, в учениях будут задействованы свыше 50 самолетов, а также порядка 5 тысяч военных из США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Заявляется, что маневры призваны укрепить противовоздушную оборону союзников США в Европе и продемонстрировать приверженность Вашингтона обеспечению безопасности этих стран.В понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.Во вторник в Белоруссии также началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия. По словам президента Александра Лукашенко, она носит оборонительный характер. При этом госсекретарь Cовбеза республики Александр Вольфович подчеркнул, что это мероприятие синхронизировано с учениями, о которых накануне объявило российское Минобороны.
https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html
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в мире, сша, европа, министерство обороны сша, польша, нато
В мире, США, Европа, Министерство обороны США, Польша, НАТО
США и их союзники в Европе начали военные учения Astral Knight

США и их союзники в Европе начали противовоздушные учения Astral Knight 2024

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские десантники во время военных учений
Американские десантники во время военных учений - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские десантники во время военных учений. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. США и ряд стран-союзниц по НАТО начали в Европе противовоздушные учения Astral Knight 2024, в которых примут участие порядка пяти тысяч военнослужащих, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Я хотела бы объявить о начале учений Astral Knight…Эти двухнедельные маневры, проводимые шестой год подряд, будут сосредоточены на отработке полетов и симуляции ведения боевых действий в Польше и странах Балтии", — сказала Сингх на регулярном брифинге.
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По словам представительницы Пентагона, в учениях будут задействованы свыше 50 самолетов, а также порядка 5 тысяч военных из США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
Заявляется, что маневры призваны укрепить противовоздушную оборону союзников США в Европе и продемонстрировать приверженность Вашингтона обеспечению безопасности этих стран.
В понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
Во вторник в Белоруссии также началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия. По словам президента Александра Лукашенко, она носит оборонительный характер. При этом госсекретарь Cовбеза республики Александр Вольфович подчеркнул, что это мероприятие синхронизировано с учениями, о которых накануне объявило российское Минобороны.
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