США и их союзники в Европе начали военные учения Astral Knight
США и их союзники в Европе начали противовоздушные учения Astral Knight 2024
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские десантники во время военных учений
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские десантники во время военных учений. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. США и ряд стран-союзниц по НАТО начали в Европе противовоздушные учения Astral Knight 2024, в которых примут участие порядка пяти тысяч военнослужащих, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Я хотела бы объявить о начале учений Astral Knight…Эти двухнедельные маневры, проводимые шестой год подряд, будут сосредоточены на отработке полетов и симуляции ведения боевых действий в Польше и странах Балтии", — сказала Сингх на регулярном брифинге.
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По словам представительницы Пентагона, в учениях будут задействованы свыше 50 самолетов, а также порядка 5 тысяч военных из США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
Заявляется, что маневры призваны укрепить противовоздушную оборону союзников США в Европе и продемонстрировать приверженность Вашингтона обеспечению безопасности этих стран.
В понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
Во вторник в Белоруссии также началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия. По словам президента Александра Лукашенко, она носит оборонительный характер. При этом госсекретарь Cовбеза республики Александр Вольфович подчеркнул, что это мероприятие синхронизировано с учениями, о которых накануне объявило российское Минобороны.