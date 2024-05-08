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"Предпоследний аргумент Москвы". Чего испугались в НАТО - РИА Новости, 08.05.2024
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08:00 08.05.2024 (обновлено: 08:06 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/ucheniya-1944428058.html
"Предпоследний аргумент Москвы". Чего испугались в НАТО
"Предпоследний аргумент Москвы". Чего испугались в НАТО - РИА Новости, 08.05.2024
"Предпоследний аргумент Москвы". Чего испугались в НАТО
На фоне угроз западных стран об отправке на Украину воинских контингентов Минобороны объявило о проведении учений с применением тактического ядерного оружия... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:00
2024-05-08T08:06
безопасность
украина
россия
сша
владимир путин
нато
южный военный округ
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Андрей Игорев. На фоне угроз западных стран об отправке на Украину воинских контингентов Минобороны объявило о проведении учений с применением тактического ядерного оружия. МИД также сделал ряд жестких заявлений. В частности, Россия возобновляет разработку и производство ракет средней и меньшей дальности в ответ на аналогичные действия США. О перспективах обострения — в материале РИА Новости.Тактический ударВладимир Путин 6 мая поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Официальный пресс-релиз Министерства обороны сообщает, что в маневрах примут участие ракетные соединения Южного военного округа, а также авиация и ВМФ. Именно на территории ЮВО проходит специальная военная операция, поэтому сигнал руководства России, посланный НАТО, очевиден: не вмешивайтесь.Спикер Кремля Дмитрий Песков пояснил: это ответ на высказывания главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Франции Эммануэля Макрона и американского конгрессмена Хакима Джеффриса. Кэмерон заявил, что Киев имеет право наносить удары вглубь российской территории британским оружием. Макрон уже несколько недель публично рассуждает о возможности отправки французских войск в зону СВО. Американец же сказал, что США "придется напрямую вмешаться в войну", если Украина проиграет.Учения нестратегических ядерных сил — демонстрация того, что произойдет с военнослужащими НАТО, если они вступят в боевые действия с Россией. Вероятного противника нервирует неизвестность. Дело в том, что, в отличие от стратегического, тактическое ядерное оружие не регулируется договором СНВ и отчитываться за него необязательно. Сколько ТЯО есть у Москвы, где оно хранится и на каких носителях может применяться, строго засекречено.ТЯО — это авиабомбы, головные части ракет оперативно-тактического и тактического классов, артиллерийские снаряды, мины, торпеды. Предназначено для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших тылах. Главное отличие от стратегического оружия — мощность, измеряемая в тротиловом эквиваленте. Если СЯО обрушивает на врага от сотен килотонн до нескольких мегатонн, то ТЯО — от одной до 50 килотонн. Это тоже немало — на Хиросиму, напомним, сбросили бомбу в 15 килотонн.Самый миниатюрный тактический ядерный боеприпас — 152-миллиметровый 3БВ3, принятый на вооружение в 1981-м. Сконструирован в обводах штатного осколочно-фугасного снаряда для пушек Д-20, МЛ-20, самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С", буксируемых "Гиацинт-Б". Мощность — 2,5 килотонны. Таким образом, стрелять им может вся российская артиллерия калибра 152 миллиметра. И противник не знает, сколько таких снарядов находится на специальных военных складах.В советское время учения нестратегических ядерных сил проходили в несколько этапов. Во-первых, ядерные боевые блоки передавали с баз хранения непосредственно в войска. Затем — стыковка, проверка и техническая подготовка боезарядов уже на носителях. После этого отрабатывался механизм получения санкции от Верховного главнокомандующего, разблокировка зарядов, ввод полетных заданий, практическое применение.Опыт естьСразу после анонса учений МИД выступил с заявлением, обвиняющим США в постановке на боевое дежурство ракет средней дальности. Россия оставляет за собой право на зеркальные меры, возобновляя доработку и производство аналогичных вооружений. В документе уточняется: "С учетом проведенных ранее НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени".Тут опыт у нас действительно богатый. В 1987-м СССР располагал 650 РСД-10 "Пионер". Все ликвидировали по условиям договора РСМД. А ведь "Пионер" с дальностью полета от 600 до 5500 километров позволял уничтожить любую европейскую базу НАТО или крупный город не более чем через десять минут после старта.Производилась ракета в двух вариантах — моноблочном (1,5 мегатонны) и с разделяющейся головной частью (три блока по 500 килотонн). Размещалась в транспортно-пусковом контейнере на колесном шасси тягача МАЗ-547В. Из-за мобильности разведкам НАТО было очень непросто засечь местоположение комплекса. В МИД на всякий случай предупредили: "При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение".Возобновление производства "Пионеров" все на той же на базе Московского института теплотехники и постановка их на боевое дежурство — сильный аргумент против дальнейшего вовлечения Запада в конфликт на Украине. Малое подлетное время баллистической ракеты хорошо способствует успеху международных переговоров, что в свое время показал Карибский кризис.Французские "гости"Страны НАТО вовлечены в конфликт глубже, чем признают. На днях издание Asia Times со ссылкой на бывшего помощника замминистра США Стивена Брайана сообщило, что Париж уже отправил на Украину 100 военнослужащих Французского иностранного легиона — специалистов по артиллерии и разведке. Базируются они в Славянске. А всего Макрон планирует послать в ВСУ полторы тысячи легионеров.В Париже это опровергли. Иначе и быть не могло. Французский иностранный легион — не ЧВК, не отряд наемников, а кадровое соединение Сухопутных войск, напрямую подчиняющееся Министерству обороны. И если его участие в боях с российской армией подтвердится, политические последствия будут очень серьезные.С военной точки зрения легионеры не представляют собой ничего особенного. Это легкая пехота на колесной технике, без танков, тяжелой артиллерии, вертолетов и опыта современной войны с равным или близким по силе противником на европейском театре военных действий. Фактически такой опыт сегодня есть только у России и Украины.
https://ria.ru/20240505/buk-1943718817.html
https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html
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безопасность, украина, россия, сша, владимир путин, нато, южный военный округ
Безопасность, Украина, Россия, США, Владимир Путин, НАТО, Южный военный округ
"Предпоследний аргумент Москвы". Чего испугались в НАТО

Россия начинает ядерные учения в ответ на угрозы стран НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Андрей Игорев. На фоне угроз западных стран об отправке на Украину воинских контингентов Минобороны объявило о проведении учений с применением тактического ядерного оружия. МИД также сделал ряд жестких заявлений. В частности, Россия возобновляет разработку и производство ракет средней и меньшей дальности в ответ на аналогичные действия США. О перспективах обострения — в материале РИА Новости.

Тактический удар

Владимир Путин 6 мая поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Официальный пресс-релиз Министерства обороны сообщает, что в маневрах примут участие ракетные соединения Южного военного округа, а также авиация и ВМФ. Именно на территории ЮВО проходит специальная военная операция, поэтому сигнал руководства России, посланный НАТО, очевиден: не вмешивайтесь.
Спикер Кремля Дмитрий Песков пояснил: это ответ на высказывания главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Франции Эммануэля Макрона и американского конгрессмена Хакима Джеффриса. Кэмерон заявил, что Киев имеет право наносить удары вглубь российской территории британским оружием. Макрон уже несколько недель публично рассуждает о возможности отправки французских войск в зону СВО. Американец же сказал, что США "придется напрямую вмешаться в войну", если Украина проиграет.
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Учения нестратегических ядерных сил — демонстрация того, что произойдет с военнослужащими НАТО, если они вступят в боевые действия с Россией. Вероятного противника нервирует неизвестность. Дело в том, что, в отличие от стратегического, тактическое ядерное оружие не регулируется договором СНВ и отчитываться за него необязательно. Сколько ТЯО есть у Москвы, где оно хранится и на каких носителях может применяться, строго засекречено.
ТЯО — это авиабомбы, головные части ракет оперативно-тактического и тактического классов, артиллерийские снаряды, мины, торпеды. Предназначено для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших тылах. Главное отличие от стратегического оружия — мощность, измеряемая в тротиловом эквиваленте. Если СЯО обрушивает на врага от сотен килотонн до нескольких мегатонн, то ТЯО — от одной до 50 килотонн. Это тоже немало — на Хиросиму, напомним, сбросили бомбу в 15 килотонн.
Самый миниатюрный тактический ядерный боеприпас — 152-миллиметровый 3БВ3, принятый на вооружение в 1981-м. Сконструирован в обводах штатного осколочно-фугасного снаряда для пушек Д-20, МЛ-20, самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С", буксируемых "Гиацинт-Б". Мощность — 2,5 килотонны. Таким образом, стрелять им может вся российская артиллерия калибра 152 миллиметра. И противник не знает, сколько таких снарядов находится на специальных военных складах.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
В советское время учения нестратегических ядерных сил проходили в несколько этапов. Во-первых, ядерные боевые блоки передавали с баз хранения непосредственно в войска. Затем — стыковка, проверка и техническая подготовка боезарядов уже на носителях. После этого отрабатывался механизм получения санкции от Верховного главнокомандующего, разблокировка зарядов, ввод полетных заданий, практическое применение.

Опыт есть

Сразу после анонса учений МИД выступил с заявлением, обвиняющим США в постановке на боевое дежурство ракет средней дальности. Россия оставляет за собой право на зеркальные меры, возобновляя доработку и производство аналогичных вооружений. В документе уточняется: "С учетом проведенных ранее НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени".
Тут опыт у нас действительно богатый. В 1987-м СССР располагал 650 РСД-10 "Пионер". Все ликвидировали по условиям договора РСМД. А ведь "Пионер" с дальностью полета от 600 до 5500 километров позволял уничтожить любую европейскую базу НАТО или крупный город не более чем через десять минут после старта.
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Производилась ракета в двух вариантах — моноблочном (1,5 мегатонны) и с разделяющейся головной частью (три блока по 500 килотонн). Размещалась в транспортно-пусковом контейнере на колесном шасси тягача МАЗ-547В. Из-за мобильности разведкам НАТО было очень непросто засечь местоположение комплекса. В МИД на всякий случай предупредили: "При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение".
Возобновление производства "Пионеров" все на той же на базе Московского института теплотехники и постановка их на боевое дежурство — сильный аргумент против дальнейшего вовлечения Запада в конфликт на Украине. Малое подлетное время баллистической ракеты хорошо способствует успеху международных переговоров, что в свое время показал Карибский кризис.
© РИА Новости / Антон Денисов  | Перейти в медиабанкРакетный комплекс средней дальности РСД-10 "Пионер" (по терминологии НАТО — SS-20)
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 ПИОНЕР (по терминологии НАТО - SS-20) - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 "Пионер" (по терминологии НАТО — SS-20)

Французские "гости"

Страны НАТО вовлечены в конфликт глубже, чем признают. На днях издание Asia Times со ссылкой на бывшего помощника замминистра США Стивена Брайана сообщило, что Париж уже отправил на Украину 100 военнослужащих Французского иностранного легиона — специалистов по артиллерии и разведке. Базируются они в Славянске. А всего Макрон планирует послать в ВСУ полторы тысячи легионеров.
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В Париже это опровергли. Иначе и быть не могло. Французский иностранный легион — не ЧВК, не отряд наемников, а кадровое соединение Сухопутных войск, напрямую подчиняющееся Министерству обороны. И если его участие в боях с российской армией подтвердится, политические последствия будут очень серьезные.
С военной точки зрения легионеры не представляют собой ничего особенного. Это легкая пехота на колесной технике, без танков, тяжелой артиллерии, вертолетов и опыта современной войны с равным или близким по силе противником на европейском театре военных действий. Фактически такой опыт сегодня есть только у России и Украины.
© AP Photo / Christophe Petit Tesson, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции "Бархан" в Мали
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции Бархан в Мали - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Christophe Petit Tesson, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения французского контингента операции "Бархан" в Мали
 
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