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В Грозном открыли выставку трофейной техники из зоны спецоперации
В Грозном открыли выставку трофейной техники из зоны спецоперации - РИА Новости, 08.05.2024
В Грозном открыли выставку трофейной техники из зоны спецоперации
На центральной площади Грозного открылась выставка трофейной техники из зоны СВО, приуроченная ко Дню Победы, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:34
2024-05-08T14:34
2024-05-08T16:28
специальная военная операция на украине
безопасность
грозный
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 8 мая - РИА Новости. На центральной площади Грозного открылась выставка трофейной техники из зоны СВО, приуроченная ко Дню Победы, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "На центральной площади Грозного открылась выставка трофейной техники, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены образцы иностранной военной техники, захваченной чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции на Украине", — написал Кадыров. Он рассказал, что среди экспонатов - бронемашины американского, английского и украинского производства. "Теперь наши уважаемые туристы, прибывающие к нам из разных точек мира, смогут увидеть в Грозном хваленую натовскую технику, которую нам в прекрасной сохранности доставили наши бойцы", — добавил глава региона. Выставка доступна для свободного посещения, отметил Кадыров.
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Выставка трофейной военной техники из зоны спецоперации в Грозном
На центральной площади Грозного открылась выставка трофейной техники из зоны СВО, приуроченная ко Дню Победы, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
2024-05-08T14:34
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РИА Новости
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безопасность, грозный, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Грозный, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия
В Грозном открыли выставку трофейной техники из зоны спецоперации
Кадыров объявил об открытии выставки трофейной техники в центре Грозного