https://ria.ru/20240508/tramp-1944553397.html

Суд в США отложил заседание по делу Трампа о секретных документах

Суд в США отложил заседание по делу Трампа о секретных документах - РИА Новости, 08.05.2024

Суд в США отложил заседание по делу Трампа о секретных документах

Суд в США отложил на неопределенный срок дату заседания по делу против экс-президента Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов в его... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T00:38

2024-05-08T00:38

2024-05-08T00:39

в мире

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флорида

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Суд в США отложил на неопределенный срок дату заседания по делу против экс-президента Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов в его резиденции в штате Флорида, указано в судебном документе. "Суд отменяет текущую дату судебного разбирательства 20 мая 2024 года, которая будет установлена отдельным постановлением после разрешения вопросов, находящихся на рассмотрении", - указано в документе, подписанном окружной судьей Флориды Айлин Кэннон. В марте специальный прокурор США Джек Смит, который возглавляет обвинение против Трампа в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов, предложил назначить на 8 июля заседание суда, указано в распространенном судебном документе. Команда адвокатов экс-президента в отдельном ходатайстве просит суд отложить слушания до проведения в США президентских выборов, намеченных на ноябрь, но в качестве альтернативной даты указала 12 августа 2024 года. Ранее Трамп потребовал прекратить дело о ненадлежащем хранении документов после рекомендации спецпрокурора не начинать аналогичный процесс против действующего президента Джо Байдена. Бывший президент является фигурантом дела о хранении секретных документов, вывезенных из Белого дома, после того как большой объем документов, в том числе связанных с внешней политикой, был обнаружен в ходе обыска в его имении Мар-а-Лагово Флориде.

https://ria.ru/20240507/tramp-1944537102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, флорида, дональд трамп, джо байден