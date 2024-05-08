https://ria.ru/20240508/tramp-1944553397.html
Суд в США отложил заседание по делу Трампа о секретных документах
Суд в США отложил заседание по делу Трампа о секретных документах - РИА Новости, 08.05.2024
Суд в США отложил заседание по делу Трампа о секретных документах
Суд в США отложил на неопределенный срок дату заседания по делу против экс-президента Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов в его... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T00:38
2024-05-08T00:38
2024-05-08T00:39
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Суд в США отложил на неопределенный срок дату заседания по делу против экс-президента Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов в его резиденции в штате Флорида, указано в судебном документе. "Суд отменяет текущую дату судебного разбирательства 20 мая 2024 года, которая будет установлена отдельным постановлением после разрешения вопросов, находящихся на рассмотрении", - указано в документе, подписанном окружной судьей Флориды Айлин Кэннон. В марте специальный прокурор США Джек Смит, который возглавляет обвинение против Трампа в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов, предложил назначить на 8 июля заседание суда, указано в распространенном судебном документе. Команда адвокатов экс-президента в отдельном ходатайстве просит суд отложить слушания до проведения в США президентских выборов, намеченных на ноябрь, но в качестве альтернативной даты указала 12 августа 2024 года. Ранее Трамп потребовал прекратить дело о ненадлежащем хранении документов после рекомендации спецпрокурора не начинать аналогичный процесс против действующего президента Джо Байдена. Бывший президент является фигурантом дела о хранении секретных документов, вывезенных из Белого дома, после того как большой объем документов, в том числе связанных с внешней политикой, был обнаружен в ходе обыска в его имении Мар-а-Лагово Флориде.
https://ria.ru/20240507/tramp-1944537102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден
Суд в США отложил заседание по делу Трампа о секретных документах
Суд в США отложил дату заседания по делу Трампа о хранении секретных документах
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Суд в США отложил на неопределенный срок дату заседания по делу против экс-президента Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов в его резиденции в штате Флорида, указано в судебном документе.
"Суд отменяет текущую дату судебного разбирательства 20 мая 2024 года, которая будет установлена отдельным постановлением после разрешения вопросов, находящихся на рассмотрении", - указано в документе, подписанном окружной судьей Флориды Айлин Кэннон.
В марте специальный прокурор США Джек Смит, который возглавляет обвинение против Трампа в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов, предложил назначить на 8 июля заседание суда, указано в распространенном судебном документе.
Команда адвокатов экс-президента в отдельном ходатайстве просит суд отложить слушания до проведения в США президентских выборов, намеченных на ноябрь, но в качестве альтернативной даты указала 12 августа 2024 года.
Ранее Трамп потребовал прекратить дело о ненадлежащем хранении документов после рекомендации спецпрокурора не начинать аналогичный процесс против действующего президента Джо Байдена
.
Бывший президент является фигурантом дела о хранении секретных документов, вывезенных из Белого дома, после того как большой объем документов, в том числе связанных с внешней политикой, был обнаружен в ходе обыска в его имении Мар-а-Лагово Флориде.