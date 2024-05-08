ЕАЭС стал важным объединением на евразийском пространстве, заявил Токаев
Токаев: ЕАЭС трансформировался в важное объединение на евразийском пространстве
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что Союз за десять лет трансформировался в важное и перспективное интеграционное объединение в международном пространстве.
"Десять лет назад в Астане был подписан исторический договор о Евразийском экономическом союзе. За сравнительно небольшой период наш Союз трансформировался в важное и перспективное интеграционное объединение в международном пространстве. Совместными усилиями было принято более тысячи различных нормативных документов. Правильность выбранного вектора развития нашего объединения подтверждает макроэкономические итоги десятилетия. Так, торговый оборот со странами Союза вырос в 1,7 раза, достигнув 28,5 миллиарда долларов, а экспорт - более чем в два раза. Мы считаем это неплохим результатом", - отметил Токаев.
По его словам, высокий уровень интеграционного взаимодействия подкрепляется совместной реализацией крупных инфраструктурных проектов, развитием промышленной кооперации и формированием общего рынка услуг.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.