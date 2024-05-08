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ЕАЭС должен стать гибким в условиях нестабильности в мире, заявил Токаев - РИА Новости, 08.05.2024
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19:15 08.05.2024 (обновлено: 19:54 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/tokaev-1944783646.html
ЕАЭС должен стать гибким в условиях нестабильности в мире, заявил Токаев
ЕАЭС должен стать гибким в условиях нестабильности в мире, заявил Токаев - РИА Новости, 08.05.2024
ЕАЭС должен стать гибким в условиях нестабильности в мире, заявил Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что ЕАЭС для дальнейшего устойчивого развития в условиях геополитической... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:15
2024-05-08T19:54
евразийский экономический союз
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
россия
экономика
москва
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что ЕАЭС для дальнейшего устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности должен стать более гибким и эффективным.Выступая в среду в ходе заседания Высшего Евразийского экономического Совета в расширенном составе, казахстанский лидер отметил, что высокий уровень интеграционного взаимодействия подкрепляется совместной реализацией крупных инфраструктурных проектов, развитием промышленной кооперации и формированием общего рынка услуг."Для дальнейшего устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности наше объединение должно стать более гибким и эффективным. По оценкам Всемирного банка, темпы роста мирового валового внутреннего продукта в первой половине текущего десятилетия могут оказаться самыми низкими за последние 30 лет. Если международное сообщество не примет действенное решение, то это период может войти в историю, как десятилетие упущенных возможностей", - сказал Токаев.По его словам, ЕАЭС, являющегося неотъемлемой частью глобального экономики. Его членам предстоит задействовать все резервы и решить задачи, поставленные при создании Союза."Прежде всего речь идет о полноценной реализации фундаментального принципа экономического Союза – свободы движения товаров", - отметил президент.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
https://ria.ru/20240508/tokaev-1944784013.html
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евразийский экономический союз, в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, россия, экономика, москва
Евразийский экономический союз, В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Экономика, Москва
ЕАЭС должен стать гибким в условиях нестабильности в мире, заявил Токаев

Токаев: ЕАЭС должен стать гибким и эффективным в условиях нестабильности в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ЕАЭС в Москве заявил, что ЕАЭС для дальнейшего устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности должен стать более гибким и эффективным.
Выступая в среду в ходе заседания Высшего Евразийского экономического Совета в расширенном составе, казахстанский лидер отметил, что высокий уровень интеграционного взаимодействия подкрепляется совместной реализацией крупных инфраструктурных проектов, развитием промышленной кооперации и формированием общего рынка услуг.
Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
ЕАЭС стал важным объединением на евразийском пространстве, заявил Токаев
Вчера, 19:17
"Для дальнейшего устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности наше объединение должно стать более гибким и эффективным. По оценкам Всемирного банка, темпы роста мирового валового внутреннего продукта в первой половине текущего десятилетия могут оказаться самыми низкими за последние 30 лет. Если международное сообщество не примет действенное решение, то это период может войти в историю, как десятилетие упущенных возможностей", - сказал Токаев.
По его словам, ЕАЭС, являющегося неотъемлемой частью глобального экономики. Его членам предстоит задействовать все резервы и решить задачи, поставленные при создании Союза.
"Прежде всего речь идет о полноценной реализации фундаментального принципа экономического Союза – свободы движения товаров", - отметил президент.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Встреча лидеров ЕАЭС приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза.
Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Токаев заявил о важности создания в ЕАЭС бесшовной логистики
Вчера, 19:13
 
Евразийский экономический союзВ миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевРоссияЭкономикаМосква
 
 
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