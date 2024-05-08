https://ria.ru/20240508/tokaev-1944671765.html

Президент Казахстана прибыл в Москву

Президент Казахстана прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2024

Президент Казахстана прибыл в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:33

2024-05-08T14:33

2024-05-08T14:33

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касым-жомарт токаев

евразийский экономический союз

день победы

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. "Прилетел уже", - сказали в дипмиссии, отвечая на вопрос о прибытии главы государства. Ранее сообщалось об участии Токаева в саммите ЕАЭС и мероприятиях по случаю Дня Победы в столице России.

https://ria.ru/20240103/rossiya-1919544857.html

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москва, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, день победы, в мире