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Президент Казахстана прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2024
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14:33 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/tokaev-1944671765.html
Президент Казахстана прибыл в Москву
Президент Казахстана прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2024
Президент Казахстана прибыл в Москву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:33
2024-05-08T14:33
москва
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
евразийский экономический союз
день победы
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. "Прилетел уже", - сказали в дипмиссии, отвечая на вопрос о прибытии главы государства. Ранее сообщалось об участии Токаева в саммите ЕАЭС и мероприятиях по случаю Дня Победы в столице России.
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москва, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, день победы, в мире
Москва, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз, День Победы, В мире
Президент Казахстана прибыл в Москву

Президент Казахстана Токаев прибыл в Москву

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве.
"Прилетел уже", - сказали в дипмиссии, отвечая на вопрос о прибытии главы государства.
Ранее сообщалось об участии Токаева в саммите ЕАЭС и мероприятиях по случаю Дня Победы в столице России.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Ни одну проблему в мире нельзя решить без России, заявил Токаев
3 января, 08:19
 
МоскваКазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзДень ПобедыВ мире
 
 
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