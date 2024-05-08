https://ria.ru/20240508/tobol-1944573693.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров - РИА Новости, 08.05.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) среды, за сутки снизился на 13 см и оставляет 743 сантиметров, на 16 апреля уровень воды... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:18
2024-05-08T07:18
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) среды, за сутки снизился на 13 см и оставляет 743 сантиметров, на 16 апреля уровень воды составлял 742 сантиметра, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 767 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 756 сантиметров. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров) еще 17 апреля. Уровень в 742 сантиметра фиксировался 16 апреля в 08.00 (06.00 мск). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 8 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 743 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
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происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, россия
Происшествия, Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024, Россия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров
Власти: уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился до 743 сантиметров