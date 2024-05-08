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Уровень воды в реке Тобол у Ялуторовска за сутки поднялся на 18 сантиметров - РИА Новости, 08.05.2024
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07:14 08.05.2024 (обновлено: 09:45 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/tobol-1944572926.html
Уровень воды в реке Тобол у Ялуторовска за сутки поднялся на 18 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Ялуторовска за сутки поднялся на 18 сантиметров - РИА Новости, 08.05.2024
Уровень воды в реке Тобол у Ялуторовска за сутки поднялся на 18 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у города Ялуторовска за сутки вырос на 18 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:14
2024-05-08T09:45
ялуторовск
тобол (река)
ялуторовский район
александр моор
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 8 мая — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у города Ялуторовска за сутки вырос на 18 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства Тюменской области.К 06:00 мск вода в Ялуторовске достигла отметки 685 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. Накануне губернатор Александр Моор сообщил, что вся пойма Тобола на подходе к Ялуторовску занята водой. В ближайшие сутки здесь ожидается интенсивный подъем, причем пик паводка на этом участке затягивается — Росгидромет прогнозирует его на 17-18 мая, тогда как ранее он ожидался 9-10 мая. По информации из открытых источников, в Ялуторовске проживает около 40 тысяч человек, в Ялуторовском районе — примерно 15 тысяч. С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. По последним данным МЧС, в регионе остаются подтопленными 400 жилых и 345 дачных домов, 3,2 тысячи приусадебных участков, 38 участков автодорог.
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ялуторовск
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ялуторовск, тобол (река), ялуторовский район, александр моор, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия
Ялуторовск, Тобол (река), Ялуторовский район, Александр Моор, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Россия
Уровень воды в реке Тобол у Ялуторовска за сутки поднялся на 18 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у тюменского Ялуторовска достиг 685 сантиметров

© Сергей ШабуровРазлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области. Кадр видео
Разлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области. Кадр видео
© Сергей Шабуров
Разлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 8 мая — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у города Ялуторовска за сутки вырос на 18 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства Тюменской области.
К 06:00 мск вода в Ялуторовске достигла отметки 685 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров.
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Вчера, 06:46
Накануне губернатор Александр Моор сообщил, что вся пойма Тобола на подходе к Ялуторовску занята водой. В ближайшие сутки здесь ожидается интенсивный подъем, причем пик паводка на этом участке затягивается — Росгидромет прогнозирует его на 17-18 мая, тогда как ранее он ожидался 9-10 мая.
По информации из открытых источников, в Ялуторовске проживает около 40 тысяч человек, в Ялуторовском районе — примерно 15 тысяч.
С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. По последним данным МЧС, в регионе остаются подтопленными 400 жилых и 345 дачных домов, 3,2 тысячи приусадебных участков, 38 участков автодорог.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
ЯлуторовскТобол (река)Ялуторовский районАлександр МоорГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024ПроисшествияРоссия
 
 
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