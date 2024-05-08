https://ria.ru/20240508/tobol-1944572926.html

Уровень воды в реке Тобол у Ялуторовска за сутки поднялся на 18 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Ялуторовска за сутки поднялся на 18 сантиметров - РИА Новости, 08.05.2024

Уровень воды в реке Тобол у Ялуторовска за сутки поднялся на 18 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у города Ялуторовска за сутки вырос на 18 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T07:14

2024-05-08T07:14

2024-05-08T09:45

ялуторовск

тобол (река)

ялуторовский район

александр моор

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 8 мая — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у города Ялуторовска за сутки вырос на 18 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства Тюменской области.К 06:00 мск вода в Ялуторовске достигла отметки 685 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. Накануне губернатор Александр Моор сообщил, что вся пойма Тобола на подходе к Ялуторовску занята водой. В ближайшие сутки здесь ожидается интенсивный подъем, причем пик паводка на этом участке затягивается — Росгидромет прогнозирует его на 17-18 мая, тогда как ранее он ожидался 9-10 мая. По информации из открытых источников, в Ялуторовске проживает около 40 тысяч человек, в Ялуторовском районе — примерно 15 тысяч. С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. По последним данным МЧС, в регионе остаются подтопленными 400 жилых и 345 дачных домов, 3,2 тысячи приусадебных участков, 38 участков автодорог.

https://ria.ru/20240508/pavodok-1944571102.html

ялуторовск

тобол (река)

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ялуторовск, тобол (река), ялуторовский район, александр моор, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия