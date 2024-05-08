Рейтинг@Mail.ru
Танкисты ЦВО присоединились к акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 08.05.2024 (обновлено: 06:01 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/tankisty-1944567855.html
Танкисты ЦВО присоединились к акции "Бессмертный полк"
Танкисты ЦВО присоединились к акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2024
Танкисты ЦВО присоединились к акции "Бессмертный полк"
Танкисты Центрального военного округа (ЦВО), выполняющие задачи в зоне спецоперации, присоединились к всероссийской акции "Бессмертный полк", сообщили в МО РФ. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T05:31
2024-05-08T06:01
россия
томск
центральный военный округ
т-72б3м
акция "бессмертный полк"
вооруженные силы рф
общество
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944066149_0:0:1264:710_1920x0_80_0_0_e4cc544fbc80a3f021dbc056c0c42f69.jpg
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Танкисты Центрального военного округа (ЦВО), выполняющие задачи в зоне спецоперации, присоединились к всероссийской акции "Бессмертный полк", сообщили в МО РФ. "Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3М Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие во всероссийской акции "Бессмертный полк" в ходе боевой работы на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что военнослужащие перед убытием на боевые позиции разместили в броне танка фотографии своих дедов и прадедов и вместе с ними убыли выполнять боевые задачи по уничтожению позиций ВСУ. "Получив координаты целей от военнослужащих разведывательных подразделений и расчетов БПЛА, танкисты прибыли в район боевого применения. После чего в память о героях-участниках Великой Отечественной войны танкисты с закрытых огневых позиций выполнили несколько залпов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, уничтожив район опорный пункт противника на дистанции около 10 километров", - рассказали в оборонном ведомстве. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20240508/memorial-1944567637.html
https://ria.ru/20240508/memorial-1944567208.html
россия
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944066149_43:0:995:714_1920x0_80_0_0_b1804e180aa486fe4207c3ae7a51ee92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, томск, центральный военный округ, т-72б3м, акция "бессмертный полк", вооруженные силы рф, общество
Россия, Томск, Центральный военный округ, Т-72Б3М, Акция "Бессмертный полк", Вооруженные силы РФ, Общество, Специальная военная операция на Украине
Танкисты ЦВО присоединились к акции "Бессмертный полк"

Минобороны: танкисты ЦВО в зоне СВО присоединились к акции "Бессмертный полк"

© РИА НовостиВоеннослужащие расчетов РСЗО "Град" ЦВО приняли участие в акции "Бессмертный полк" в зоне спецоперации
Военнослужащие расчетов РСЗО Град ЦВО приняли участие в акции Бессмертный полк в зоне спецоперации
© РИА Новости
Военнослужащие расчетов РСЗО "Град" ЦВО приняли участие в акции "Бессмертный полк" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Танкисты Центрального военного округа (ЦВО), выполняющие задачи в зоне спецоперации, присоединились к всероссийской акции "Бессмертный полк", сообщили в МО РФ.
"Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3М Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие во всероссийской акции "Бессмертный полк" в ходе боевой работы на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ.
Военнослужащие ЦВО - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
В ДНР восстановили мемориал, посвященный Великой Отечественной войне
Вчера, 05:27
Сообщается, что военнослужащие перед убытием на боевые позиции разместили в броне танка фотографии своих дедов и прадедов и вместе с ними убыли выполнять боевые задачи по уничтожению позиций ВСУ.
"Получив координаты целей от военнослужащих разведывательных подразделений и расчетов БПЛА, танкисты прибыли в район боевого применения. После чего в память о героях-участниках Великой Отечественной войны танкисты с закрытых огневых позиций выполнили несколько залпов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, уничтожив район опорный пункт противника на дистанции около 10 километров", - рассказали в оборонном ведомстве.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Военнослужащие ВС РФ в Попасной - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Тульские десантники почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Вчера, 05:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТомскЦентральный военный округТ-72Б3МАкция "Бессмертный полк"Вооруженные силы РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала