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Танкисты ЦВО присоединились к акции "Бессмертный полк"

Танкисты ЦВО присоединились к акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2024

Танкисты ЦВО присоединились к акции "Бессмертный полк"

Танкисты Центрального военного округа (ЦВО), выполняющие задачи в зоне спецоперации, присоединились к всероссийской акции "Бессмертный полк", сообщили в МО РФ. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T05:31

2024-05-08T05:31

2024-05-08T06:01

россия

томск

центральный военный округ

т-72б3м

акция "бессмертный полк"

вооруженные силы рф

общество

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Танкисты Центрального военного округа (ЦВО), выполняющие задачи в зоне спецоперации, присоединились к всероссийской акции "Бессмертный полк", сообщили в МО РФ. "Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3М Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие во всероссийской акции "Бессмертный полк" в ходе боевой работы на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что военнослужащие перед убытием на боевые позиции разместили в броне танка фотографии своих дедов и прадедов и вместе с ними убыли выполнять боевые задачи по уничтожению позиций ВСУ. "Получив координаты целей от военнослужащих разведывательных подразделений и расчетов БПЛА, танкисты прибыли в район боевого применения. После чего в память о героях-участниках Великой Отечественной войны танкисты с закрытых огневых позиций выполнили несколько залпов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, уничтожив район опорный пункт противника на дистанции около 10 километров", - рассказали в оборонном ведомстве. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20240508/memorial-1944567637.html

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россия

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россия, томск, центральный военный округ, т-72б3м, акция "бессмертный полк", вооруженные силы рф, общество