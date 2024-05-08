Танкисты ЦВО присоединились к акции "Бессмертный полк"
Минобороны: танкисты ЦВО в зоне СВО присоединились к акции "Бессмертный полк"
© РИА НовостиВоеннослужащие расчетов РСЗО "Град" ЦВО приняли участие в акции "Бессмертный полк" в зоне спецоперации
© РИА Новости
Военнослужащие расчетов РСЗО "Град" ЦВО приняли участие в акции "Бессмертный полк" в зоне спецоперации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Танкисты Центрального военного округа (ЦВО), выполняющие задачи в зоне спецоперации, присоединились к всероссийской акции "Бессмертный полк", сообщили в МО РФ.
"Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3М Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие во всероссийской акции "Бессмертный полк" в ходе боевой работы на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что военнослужащие перед убытием на боевые позиции разместили в броне танка фотографии своих дедов и прадедов и вместе с ними убыли выполнять боевые задачи по уничтожению позиций ВСУ.
"Получив координаты целей от военнослужащих разведывательных подразделений и расчетов БПЛА, танкисты прибыли в район боевого применения. После чего в память о героях-участниках Великой Отечественной войны танкисты с закрытых огневых позиций выполнили несколько залпов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, уничтожив район опорный пункт противника на дистанции около 10 километров", - рассказали в оборонном ведомстве.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.