https://ria.ru/20240508/svo-1944656043.html

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 08.05.2024

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

Российские военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение семи украинским бригадам, потери противника составили до 355 солдат, РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T13:45

2024-05-08T13:45

2024-05-08T14:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение семи украинским бригадам, потери противника составили до 355 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 4-й бригады нацгвардии, 104-й и 106-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Курдюмовка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и два автомобиля", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-миллиметровая гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика