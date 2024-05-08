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Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 08.05.2024
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Российские военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение семи украинским бригадам, потери противника составили до 355 солдат, РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:45
2024-05-08T13:45
2024-05-08T14:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение семи украинским бригадам, потери противника составили до 355 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 4-й бригады нацгвардии, 104-й и 106-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Курдюмовка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и два автомобиля", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-миллиметровая гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Минобороны: подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи