https://ria.ru/20240508/svechi-1944824789.html

Жители Кишинева зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной войны

Жители Кишинева зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2024

Жители Кишинева зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной войны

В Кишиневе прошла акция "1418 дней войны", в ней приняли участие политики, общественные деятели и рядовые граждане, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T22:36

2024-05-08T22:36

2024-05-08T23:38

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КИШИНЕВ, 8 мая — РИА Новости. В Кишиневе прошла акция "1418 дней войны", в ней приняли участие политики, общественные деятели и рядовые граждане, сообщил корреспондент РИА Новости.Эта мероприятие проводится в Молдавии с 2010 года. Жители республики зажигают свечи, символизирующие каждые день и ночь Великой Отечественной войны, а также подвиг тех, кто отдал жизни за свободу и Великую Победу.Торжественные церемонии прошли на мемориале "Вечность" и у памятника героям-комсомольцам в центре Кишинева.Организаторы — представители оппозиционной Партии коммунистов — предоставили возможность каждому самостоятельно зажечь свечи, многие пришли с цветами.Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной армии в годы Великой Отечественной войны, из них 250 тысяч человек получили награды, 19 — удостоены звания "Герой Советского Союза".

https://ria.ru/20240508/kishinev-1944821175.html

https://ria.ru/20240507/veterany-1944529852.html

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Молдавские активисты зажгли свечи в память о 1418 днях Великой Отечественной войны Молдавские активисты зажгли свечи в память о 1418 днях Великой Отечественной войны. Акции прошли в Кишиневе у мемориала "Вечность" и у памятника героям-комсомольцам. 2024-05-08T22:36 true PT0M23S

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в мире, молдавия, кишинев, день победы