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Жители Кишинева зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2024
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22:36 08.05.2024 (обновлено: 23:38 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/svechi-1944824789.html
Жители Кишинева зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной войны
Жители Кишинева зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2024
Жители Кишинева зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной войны
В Кишиневе прошла акция "1418 дней войны", в ней приняли участие политики, общественные деятели и рядовые граждане, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T22:36
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в мире
молдавия
кишинев
день победы
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КИШИНЕВ, 8 мая — РИА Новости. В Кишиневе прошла акция "1418 дней войны", в ней приняли участие политики, общественные деятели и рядовые граждане, сообщил корреспондент РИА Новости.Эта мероприятие проводится в Молдавии с 2010 года. Жители республики зажигают свечи, символизирующие каждые день и ночь Великой Отечественной войны, а также подвиг тех, кто отдал жизни за свободу и Великую Победу.Торжественные церемонии прошли на мемориале "Вечность" и у памятника героям-комсомольцам в центре Кишинева.Организаторы — представители оппозиционной Партии коммунистов — предоставили возможность каждому самостоятельно зажечь свечи, многие пришли с цветами.Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной армии в годы Великой Отечественной войны, из них 250 тысяч человек получили награды, 19 — удостоены звания "Герой Советского Союза".
https://ria.ru/20240508/kishinev-1944821175.html
https://ria.ru/20240507/veterany-1944529852.html
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РИА Новости
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60
353
60
Молдавские активисты зажгли свечи в память о 1418 днях Великой Отечественной войны
Молдавские активисты зажгли свечи в память о 1418 днях Великой Отечественной войны. Акции прошли в Кишиневе у мемориала "Вечность" и у памятника героям-комсомольцам.
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в мире, молдавия, кишинев, день победы
В мире, Молдавия, Кишинев, День Победы
Жители Кишинева зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной войны

Жители Кишинева зажгли свечи в память о 1418 днях Великой Отечественной войны

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 мая — РИА Новости. В Кишиневе прошла акция "1418 дней войны", в ней приняли участие политики, общественные деятели и рядовые граждане, сообщил корреспондент РИА Новости.
Эта мероприятие проводится в Молдавии с 2010 года. Жители республики зажигают свечи, символизирующие каждые день и ночь Великой Отечественной войны, а также подвиг тех, кто отдал жизни за свободу и Великую Победу.
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Торжественные церемонии прошли на мемориале "Вечность" и у памятника героям-комсомольцам в центре Кишинева.
Организаторы — представители оппозиционной Партии коммунистов — предоставили возможность каждому самостоятельно зажечь свечи, многие пришли с цветами.
Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной армии в годы Великой Отечественной войны, из них 250 тысяч человек получили награды, 19 — удостоены звания "Герой Советского Союза".
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