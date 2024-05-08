https://ria.ru/20240508/svadba-1944620956.html
Под Магаданом провели эвенские ритуалы перед массовой свадьбой на ВДНХ
Под Магаданом провели эвенские ритуалы перед массовой свадьбой на ВДНХ - РИА Новости, 08.05.2024
Под Магаданом провели эвенские ритуалы перед массовой свадьбой на ВДНХ
Эвенские предсвадебные ритуалы провели на Нюклинской косе под Магаданом для пары, которая отправится в Москву, чтобы в воскресенье принять участие в массовой... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:37
2024-05-08T11:37
2024-05-08T11:37
выставка-форум "россия"
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МАГАДАН, 8 мая - РИА Новости. Эвенские предсвадебные ритуалы провели на Нюклинской косе под Магаданом для пары, которая отправится в Москву, чтобы в воскресенье принять участие в массовой свадебной церемонии на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье в Москве на международной выставке-форуме "Россия" пройдет свадебный фестиваль, который выпадает на праздник Красная горка. В его рамках планируют провести самую массовую свадебную церемонию на территории ВДНХ, в ней примут участие больше 100 пар из разных регионов России. "В Магаданской области мы долго искали подходящую пару. Ею стали эвены Дарья Щербакова и Виктор Васильев, ведущий традиционный для своего народа образ жизни. Дарья танцует в национальном ансамбле "Нэлкэни", Виктор увлекается охотой и рыбалкой. Вот сегодня мы провожаем их и проводим специальные предсвадебные ритуалы: участники кормят огонь, исполняют свадебные танцы, будущих молодожёнов благословляют старейшины", - сообщила агентству Наталья Болгова, руководитель департамента административных органов Магаданской области. Танцоры ансамбля "Нэлкэни", что в переводе с эвенского значит "ранняя весна", на церемонии исполнили романтичный танец о поиске настоящей любви, где в финале жених встречает невесту. На празднике жених и невеста были в национальных костюмах, обшитых бисером. На свадьбу в Москву Дарья и Виктор поедут в другой одежде, но также с национальными атрибутами. "У меня будет фартук эвенский, еще моя прабабушка шила, он из поколения в поколение передается. Это передник, на котором эвенские узоры из бисера, символизирующие солнце, тепло домашнего очага. В каждой семье есть такие фартуки, и все они разные, двух одинаковых нет. Узоры на них рассказывают, откуда пришла семья, оленные это или морские эвены", - рассказала РИА Новости невеста Дарья Щербакова. Она добавила, что об эвенских свадебных и семейных традициях теперь планирует рассказать участникам большой свадебной церемонии на ВДНХ. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года. Гостям представлены экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетили более 12 миллионов человек.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1928921367.html
https://ria.ru/20240307/vystavka-1931747916.html
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РИА Новости
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общество, москва, россия, магаданская область
Выставка-форум "Россия", Общество, Москва, Россия, Магаданская область
Под Магаданом провели эвенские ритуалы перед массовой свадьбой на ВДНХ
На Нюклинской косе провели предсвадебные ритуалы перед массовой свадьбой на ВДНХ
МАГАДАН, 8 мая - РИА Новости. Эвенские предсвадебные ритуалы провели на Нюклинской косе под Магаданом для пары, которая отправится в Москву, чтобы в воскресенье принять участие в массовой свадебной церемонии на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Москве на международной выставке-форуме "Россия" пройдет свадебный фестиваль, который выпадает на праздник Красная горка. В его рамках планируют провести самую массовую свадебную церемонию на территории ВДНХ, в ней примут участие больше 100 пар из разных регионов России.
"В Магаданской области мы долго искали подходящую пару. Ею стали эвены Дарья Щербакова и Виктор Васильев, ведущий традиционный для своего народа образ жизни. Дарья танцует в национальном ансамбле "Нэлкэни", Виктор увлекается охотой и рыбалкой. Вот сегодня мы провожаем их и проводим специальные предсвадебные ритуалы: участники кормят огонь, исполняют свадебные танцы, будущих молодожёнов благословляют старейшины", - сообщила агентству Наталья Болгова, руководитель департамента административных органов Магаданской области.
Танцоры ансамбля "Нэлкэни", что в переводе с эвенского значит "ранняя весна", на церемонии исполнили романтичный танец о поиске настоящей любви, где в финале жених встречает невесту. На празднике жених и невеста были в национальных костюмах, обшитых бисером. На свадьбу в Москву Дарья и Виктор поедут в другой одежде, но также с национальными атрибутами.
"У меня будет фартук эвенский, еще моя прабабушка шила, он из поколения в поколение передается. Это передник, на котором эвенские узоры из бисера, символизирующие солнце, тепло домашнего очага. В каждой семье есть такие фартуки, и все они разные, двух одинаковых нет. Узоры на них рассказывают, откуда пришла семья, оленные это или морские эвены", - рассказала РИА Новости невеста Дарья Щербакова.
Она добавила, что об эвенских свадебных и семейных традициях теперь планирует рассказать участникам большой свадебной церемонии на ВДНХ.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года. Гостям представлены экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетили более 12 миллионов человек.