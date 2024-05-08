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СМИ: в Польше возбудили дело о шпионаже против судьи Шмидта - РИА Новости, 08.05.2024
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15:10 08.05.2024 (обновлено: 15:27 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/sudya-1944688130.html
СМИ: в Польше возбудили дело о шпионаже против судьи Шмидта
СМИ: в Польше возбудили дело о шпионаже против судьи Шмидта - РИА Новости, 08.05.2024
СМИ: в Польше возбудили дело о шпионаже против судьи Шмидта
Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении сбежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:10
2024-05-08T15:27
польша
белоруссия
в мире
томаш шмидт (судья)
минск
варшава
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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении сбежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта, сообщает радиостанция RMF FM.Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии."Начато расследование в отношении судьи Томаша Шмидта, который бежал в Белоруссию и попросил там политического убежища. В основе расследования лежат положения Уголовного кодекса, говорящие о шпионаже", - говорится в сообщении.Радиостанция уточняет, что речь идет о параграфе 2 статьи 130 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.Также, по данным RMF FM, спецслужбы Польши изучают связи Шмидта с футбольными хулиганами. "Речь среди прочего идет о том, принимал ли он участие в том, чтобы вдохновлять влиятельных псевдоболельщиков на разжигание антиукраинских настроений", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным радиостанции, следствие проверяет, не связан ли судья Шмидт с поляками, которые в Вильнюсе совершили нападение на российского оппозиционера Леонида Волкова*. "Один из них - Максимилиан К. - это ярый фанат "Легии" (Варшава)", - говорится в сообщении.При этом Шмидт все еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Например, 16 мая он должен был быть докладчиком по пяти делам, против главы Агентства внутренней безопасности как органа. Речь идет об отказе в выплате вознаграждения сотруднику Агентства.Шмидт 24 мая должен вести процесс по вопросам бездействия или отказа в предоставлении публичной информации председателем Окружного суда Варшавы и министром культуры и национального наследия. Также он был назначен, например, рассматривать дела по вопросу о правилах выкупа свободных мест на муниципальном кладбище. Четвертого июня он должен вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров как органа по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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польша, белоруссия, в мире, томаш шмидт (судья), минск, варшава
Польша, Белоруссия, В мире, Томаш Шмидт (судья), Минск, Варшава
СМИ: в Польше возбудили дело о шпионаже против судьи Шмидта

RMF FM: польская прокуратура возбудила дело о шпионаже против судьи Шмидта

© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении сбежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта, сообщает радиостанция RMF FM.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
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"Начато расследование в отношении судьи Томаша Шмидта, который бежал в Белоруссию и попросил там политического убежища. В основе расследования лежат положения Уголовного кодекса, говорящие о шпионаже", - говорится в сообщении.
Радиостанция уточняет, что речь идет о параграфе 2 статьи 130 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.
Также, по данным RMF FM, спецслужбы Польши изучают связи Шмидта с футбольными хулиганами. "Речь среди прочего идет о том, принимал ли он участие в том, чтобы вдохновлять влиятельных псевдоболельщиков на разжигание антиукраинских настроений", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным радиостанции, следствие проверяет, не связан ли судья Шмидт с поляками, которые в Вильнюсе совершили нападение на российского оппозиционера Леонида Волкова*. "Один из них - Максимилиан К. - это ярый фанат "Легии" (Варшава)", - говорится в сообщении.
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При этом Шмидт все еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Например, 16 мая он должен был быть докладчиком по пяти делам, против главы Агентства внутренней безопасности как органа. Речь идет об отказе в выплате вознаграждения сотруднику Агентства.
Шмидт 24 мая должен вести процесс по вопросам бездействия или отказа в предоставлении публичной информации председателем Окружного суда Варшавы и министром культуры и национального наследия. Также он был назначен, например, рассматривать дела по вопросу о правилах выкупа свободных мест на муниципальном кладбище. Четвертого июня он должен вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров как органа по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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ПольшаБелоруссияВ миреТомаш Шмидт (судья)МинскВаршава
 
 
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