https://ria.ru/20240508/sudya-1944688130.html

СМИ: в Польше возбудили дело о шпионаже против судьи Шмидта

СМИ: в Польше возбудили дело о шпионаже против судьи Шмидта - РИА Новости, 08.05.2024

СМИ: в Польше возбудили дело о шпионаже против судьи Шмидта

Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении сбежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:10

2024-05-08T15:10

2024-05-08T15:27

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в мире

томаш шмидт (судья)

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варшава

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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении сбежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта, сообщает радиостанция RMF FM.Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии."Начато расследование в отношении судьи Томаша Шмидта, который бежал в Белоруссию и попросил там политического убежища. В основе расследования лежат положения Уголовного кодекса, говорящие о шпионаже", - говорится в сообщении.Радиостанция уточняет, что речь идет о параграфе 2 статьи 130 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.Также, по данным RMF FM, спецслужбы Польши изучают связи Шмидта с футбольными хулиганами. "Речь среди прочего идет о том, принимал ли он участие в том, чтобы вдохновлять влиятельных псевдоболельщиков на разжигание антиукраинских настроений", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным радиостанции, следствие проверяет, не связан ли судья Шмидт с поляками, которые в Вильнюсе совершили нападение на российского оппозиционера Леонида Волкова*. "Один из них - Максимилиан К. - это ярый фанат "Легии" (Варшава)", - говорится в сообщении.При этом Шмидт все еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Например, 16 мая он должен был быть докладчиком по пяти делам, против главы Агентства внутренней безопасности как органа. Речь идет об отказе в выплате вознаграждения сотруднику Агентства.Шмидт 24 мая должен вести процесс по вопросам бездействия или отказа в предоставлении публичной информации председателем Окружного суда Варшавы и министром культуры и национального наследия. Также он был назначен, например, рассматривать дела по вопросу о правилах выкупа свободных мест на муниципальном кладбище. Четвертого июня он должен вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров как органа по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240507/sudya-1944435298.html

https://ria.ru/20240507/sudya-1944403929.html

https://ria.ru/20240507/sudya-1944389067.html

польша

белоруссия

минск

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, белоруссия, в мире, томаш шмидт (судья), минск, варшава