https://ria.ru/20240508/sudya-1944674889.html

Польша намерена лишить иммунитета выехавшего в Белоруссию судью Шмидта

Польша намерена лишить иммунитета выехавшего в Белоруссию судью Шмидта - РИА Новости, 08.05.2024

Польша намерена лишить иммунитета выехавшего в Белоруссию судью Шмидта

Польские власти намерены лишить иммунитета сбежавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после заседания... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:39

2024-05-08T14:39

2024-05-08T15:23

в мире

белоруссия

польша

томаш шмидт (судья)

дональд туск

варшава

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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польские власти намерены лишить иммунитета сбежавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после заседания коллегии по делам спецслужб на тему белорусского и российского влияния.Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии."Судья Шмидт формально до сих пор является судьей. Чтобы предпринять процессуальные действия надо снять с него иммунитет... С такой просьбой я обратился к министру юстиции, чтобы совместно с соответствующими ведомствами в срочном порядке так быстро, как только это можно, снять с него иммунитет", - сказал Туск.При этом Туск сообщил, что коллегия соберется еще раз в ближайшую пятницу. "Коллегия работает в тайном режиме, поэтому я не могу сообщать того, что здесь происходит. В пятницу мы встретимся снова, так как вопрос серьезный и касается не только судьи Шмидта, его побега в Белоруссию, а влияния и акций разведок Белоруссии и России в нашей стране. Я велел подготовить рапорт о делах предыдущих лет", - сказал премьер.

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в мире, белоруссия, польша, томаш шмидт (судья), дональд туск, варшава