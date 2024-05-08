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Польша намерена лишить иммунитета выехавшего в Белоруссию судью Шмидта - РИА Новости, 08.05.2024
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14:39 08.05.2024 (обновлено: 15:23 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/sudya-1944674889.html
Польша намерена лишить иммунитета выехавшего в Белоруссию судью Шмидта
Польша намерена лишить иммунитета выехавшего в Белоруссию судью Шмидта - РИА Новости, 08.05.2024
Польша намерена лишить иммунитета выехавшего в Белоруссию судью Шмидта
Польские власти намерены лишить иммунитета сбежавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после заседания... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:39
2024-05-08T15:23
в мире
белоруссия
польша
томаш шмидт (судья)
дональд туск
варшава
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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польские власти намерены лишить иммунитета сбежавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после заседания коллегии по делам спецслужб на тему белорусского и российского влияния.Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии."Судья Шмидт формально до сих пор является судьей. Чтобы предпринять процессуальные действия надо снять с него иммунитет... С такой просьбой я обратился к министру юстиции, чтобы совместно с соответствующими ведомствами в срочном порядке так быстро, как только это можно, снять с него иммунитет", - сказал Туск.При этом Туск сообщил, что коллегия соберется еще раз в ближайшую пятницу. "Коллегия работает в тайном режиме, поэтому я не могу сообщать того, что здесь происходит. В пятницу мы встретимся снова, так как вопрос серьезный и касается не только судьи Шмидта, его побега в Белоруссию, а влияния и акций разведок Белоруссии и России в нашей стране. Я велел подготовить рапорт о делах предыдущих лет", - сказал премьер.
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в мире, белоруссия, польша, томаш шмидт (судья), дональд туск, варшава
В мире, Белоруссия, Польша, Томаш Шмидт (судья), Дональд Туск, Варшава
Польша намерена лишить иммунитета выехавшего в Белоруссию судью Шмидта

Туск призвал лишить иммунитета выехавшего в Белоруссию польского судью Шмидта

© SputnikСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Sputnik
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польские власти намерены лишить иммунитета сбежавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после заседания коллегии по делам спецслужб на тему белорусского и российского влияния.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
"Судья Шмидт формально до сих пор является судьей. Чтобы предпринять процессуальные действия надо снять с него иммунитет... С такой просьбой я обратился к министру юстиции, чтобы совместно с соответствующими ведомствами в срочном порядке так быстро, как только это можно, снять с него иммунитет", - сказал Туск.
При этом Туск сообщил, что коллегия соберется еще раз в ближайшую пятницу. "Коллегия работает в тайном режиме, поэтому я не могу сообщать того, что здесь происходит. В пятницу мы встретимся снова, так как вопрос серьезный и касается не только судьи Шмидта, его побега в Белоруссию, а влияния и акций разведок Белоруссии и России в нашей стране. Я велел подготовить рапорт о делах предыдущих лет", - сказал премьер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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В миреБелоруссияПольшаТомаш Шмидт (судья)Дональд ТускВаршава
 
 
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