Рейтинг@Mail.ru
Ступина* лишили полномочий депутата Мосгордумы - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 08.05.2024 (обновлено: 11:46 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/stupin-1944623141.html
Ступина* лишили полномочий депутата Мосгордумы
Ступина* лишили полномочий депутата Мосгордумы - РИА Новости, 08.05.2024
Ступина* лишили полномочий депутата Мосгордумы
Московская городская дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата-иноагента Евгения Ступина*, такое решение было принято на пленарном... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:45
2024-05-08T11:46
политика
евгений ступин
московская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569597777_0:217:3000:1905_1920x0_80_0_0_0680477fc1d20baa80b7525b81a91bb3.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Московская городская дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата-иноагента Евгения Ступина*, такое решение было принято на пленарном заседании парламента в среду. В субботу, 27 апреля, в Мосгордуму внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Ступина*. Комиссия МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам рекомендовала принять соответствующее постановление. Как сообщил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников в ходе заседания, в случае отсутствия депутата законодательного органа субъекта РФ без уважительных причин на всех заседаниях в течение 6 месяцев подряд, его полномочия прекращаются досрочно. "Эта норма императивная, эта норма обязывающая, и, соответственно, если такое основание возникает, то депутаты, в данном случае МГД, должны рассмотреть вопрос о срочном прекращении полномочий… С 27 сентября 2023 года по 17 апреля 2024 года было проведено 10 заседаний Московской городской Думы, на всех этих заседаниях коллега Ступин* отсутствовал", - сказал Семенников. Он отметил, что в 7 случаях из 10 Ступин* подавал заявления о признания причины его отсутствия на заседании уважительной. "Во всех случаях данный вопрос, как и положено по регламенту, ставился председательствующим на голосование, и во всех 7 случаях депутаты принимали решение о том, что причина отсутствия уважительной не является", - добавил Семенников. Ранее Ступин* сообщал РИА Новости, что в конце сентября 2023 года уехал в долгосрочную командировку за границу, но планирует принимать участие в работе Думы в дистанционном формате. После внесения проекта постановления о прекращении его полномочий Ступин* заявил агентству, что он не согласен с этим решением, так как пытался участвовать в заседаниях.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240506/inoagenty-1944110876.html
https://ria.ru/20240227/gudkov-1929821179.html
https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569597777_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_424fe39b5a5ead2950ce5a0110cc4c57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, евгений ступин, московская городская дума
Политика, Евгений Ступин, Московская городская дума
Ступина* лишили полномочий депутата Мосгордумы

Мосгордума постановила досрочно прекратить полномочия депутата-иноагента Ступина

© АГН "Москва" / Сергей КиселевЭкс-депутат Московской городской думы Евгений Ступин*
Экс-депутат Московской городской думы Евгений Ступин* - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Экс-депутат Московской городской думы Евгений Ступин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Московская городская дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата-иноагента Евгения Ступина*, такое решение было принято на пленарном заседании парламента в среду.
В субботу, 27 апреля, в Мосгордуму внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Ступина*. Комиссия МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам рекомендовала принять соответствующее постановление.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах
6 мая, 12:45
Как сообщил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников в ходе заседания, в случае отсутствия депутата законодательного органа субъекта РФ без уважительных причин на всех заседаниях в течение 6 месяцев подряд, его полномочия прекращаются досрочно.
"Эта норма императивная, эта норма обязывающая, и, соответственно, если такое основание возникает, то депутаты, в данном случае МГД, должны рассмотреть вопрос о срочном прекращении полномочий… С 27 сентября 2023 года по 17 апреля 2024 года было проведено 10 заседаний Московской городской Думы, на всех этих заседаниях коллега Ступин* отсутствовал", - сказал Семенников.
Геннадий Гудков (иноагент, внесен в реестр террористов и экстремистов)
Экс-депутата Госдумы внесли в реестр террористов и экстремистов
27 февраля, 16:42
Он отметил, что в 7 случаях из 10 Ступин* подавал заявления о признания причины его отсутствия на заседании уважительной. "Во всех случаях данный вопрос, как и положено по регламенту, ставился председательствующим на голосование, и во всех 7 случаях депутаты принимали решение о том, что причина отсутствия уважительной не является", - добавил Семенников.
Ранее Ступин* сообщал РИА Новости, что в конце сентября 2023 года уехал в долгосрочную командировку за границу, но планирует принимать участие в работе Думы в дистанционном формате. После внесения проекта постановления о прекращении его полномочий Ступин* заявил агентству, что он не согласен с этим решением, так как пытался участвовать в заседаниях.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Логотип видеохостинга Youtube на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Россия зажала иноагентов в бархатные тиски
29 февраля, 08:00
 
ПолитикаЕвгений СтупинМосковская городская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала