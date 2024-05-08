https://ria.ru/20240508/stupin-1944623141.html

Ступина* лишили полномочий депутата Мосгордумы

Ступина* лишили полномочий депутата Мосгордумы - РИА Новости, 08.05.2024

Ступина* лишили полномочий депутата Мосгордумы

Московская городская дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата-иноагента Евгения Ступина*, такое решение было принято на пленарном... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:45

2024-05-08T11:45

2024-05-08T11:46

политика

евгений ступин

московская городская дума

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Московская городская дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата-иноагента Евгения Ступина*, такое решение было принято на пленарном заседании парламента в среду. В субботу, 27 апреля, в Мосгордуму внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Ступина*. Комиссия МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам рекомендовала принять соответствующее постановление. Как сообщил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников в ходе заседания, в случае отсутствия депутата законодательного органа субъекта РФ без уважительных причин на всех заседаниях в течение 6 месяцев подряд, его полномочия прекращаются досрочно. "Эта норма императивная, эта норма обязывающая, и, соответственно, если такое основание возникает, то депутаты, в данном случае МГД, должны рассмотреть вопрос о срочном прекращении полномочий… С 27 сентября 2023 года по 17 апреля 2024 года было проведено 10 заседаний Московской городской Думы, на всех этих заседаниях коллега Ступин* отсутствовал", - сказал Семенников. Он отметил, что в 7 случаях из 10 Ступин* подавал заявления о признания причины его отсутствия на заседании уважительной. "Во всех случаях данный вопрос, как и положено по регламенту, ставился председательствующим на голосование, и во всех 7 случаях депутаты принимали решение о том, что причина отсутствия уважительной не является", - добавил Семенников. Ранее Ступин* сообщал РИА Новости, что в конце сентября 2023 года уехал в долгосрочную командировку за границу, но планирует принимать участие в работе Думы в дистанционном формате. После внесения проекта постановления о прекращении его полномочий Ступин* заявил агентству, что он не согласен с этим решением, так как пытался участвовать в заседаниях.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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https://ria.ru/20240227/gudkov-1929821179.html

https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, евгений ступин, московская городская дума