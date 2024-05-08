https://ria.ru/20240508/studenty-mediki-1944635358.html

Нижегородским студентам-медикам выплатят по 20 тысяч рублей в год

Нижегородским студентам-медикам выплатят по 20 тысяч рублей в год - РИА Новости, 08.05.2024

Нижегородским студентам-медикам выплатят по 20 тысяч рублей в год

Студентам в Нижегородской области, получающим высшее медицинское образование в рамках целевого обучения, ежегодно будут выплачивать по 20 тысяч рублей, сообщает РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:32

2024-05-08T12:32

2024-05-08T12:32

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

социальные выплаты

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Студентам в Нижегородской области, получающим высшее медицинское образование в рамках целевого обучения, ежегодно будут выплачивать по 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Как уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, новая мера социальной поддержки студентов-медиков начнет действовать в текущем году: первые выплаты студенты получат уже в июле. На эти цели из средств областного бюджета 2024 года выделено более 53 миллионов рублей. "Мы вводим еще одну меру, нацеленную на развитие кадрового потенциала нижегородской системы здравоохранения. Национальный проект "Здравоохранение" и региональные программы позволили значительно укрепить материальную базу наших учреждений, и сейчас именно кадровый вопрос остается одним из самых актуальных. Наша задача – выстроить максимально эффективную систему мер поддержки, начиная со студенческой скамьи", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Размер денежной выплаты составит 20 тысяч рублей в год. Выплаты будут осуществляться той медицинской организацией, в которую в соответствии с программой целевого обучения будет трудоустроен обучающийся после получения высшего медицинского образования. Таким образом, студенты, получающие образование по программе специалитета, будут получать выплаты с момента окончания 3-го курса. Тем, кто осваивает программы ординатуры, выплаты будут поступать по окончании 1-го курса. "В рамках программы целевого обучения такая работа особенно эффективна. С первых дней освоения профессии студент уже знает, где он будет востребован. Юноши и девушки сразу знакомятся с будущим местом работы и коллективом, там же они получают возможность прямого наставничества. Для практикующих врачей такая передача опыта – один из важных компонентов самореализации", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин. По словам министра здравоохранения региона Галины Михайловой, помимо исполнения договора о целевом обучении, важным условием получения меры поддержки будет являться отсутствие академической задолженности по результатам годовой аттестации. "Мера поддержки призвана не только привлечь выпускников школ к получению высшего медицинского образования, но и поддержать их в процессе учебы. Кроме того, так мы стимулируем молодых специалистов как можно дольше оставаться в профессии после окончания вуза. Это особенно актуально для тех лечебных учреждений, где ощущается дефицит медицинских кадров", – пояснила она. Программа поддержки медиков дефицитных специальностей стартовала в Нижегородской области в конце 2022 года. При условии заключения договора о работе в бюджетном учреждении здравоохранения в течение пяти лет врачи получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, а специалисты со средним медицинским образованием – в размере 500 тысяч рублей. В начале 2024 года в регионе установили дополнительную меру социальной поддержки работников бюджетных учреждений здравоохранения - предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на найм жилого помещения специалистам, которые не имеют собственного жилья. Еще одна новая инициатива также направлена на поддержку студентов-медиков. В частности, студенты, обучающиеся на старших курсах медицинских вузов по договорам об оказании платных услуг, могут получить компенсационные выплаты за обучение с условием дальнейшей работы в бюджетных учреждениях здравоохранения региона.

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нижегородская область, глеб никитин, социальные выплаты